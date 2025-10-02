باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور با بیان اینکه مشکلی در تولید تخم مرغ نداریم، گفت: در حال حاضر وضعیت تولید تخم مرغ به حدی مطلوب و مازاد بر نیاز کشور است که علاوه بر صادرات، در راستای حمایت از مرغداران خرید حمایتی انجام می شود.

وی با بیان اینکه نگرانی بابت تامین تخم مرغ نداریم، افزود: بنابر آمار ماهانه بالای ۱۲۰ هزارتن تخم مرغ تولید می شود که این میزان مازاد بر نیاز مصرف کشور است.

طلاکش ادامه داد: بنابر آمار سرانه مصرف تخم مرغ در سال گذشته به ازای هرنفر ۲۵۰ عدد است، البته این میزان برای دهک های مختلف متفاوت است به طوریکه دهک های اول تا چهارم به سبب کاهش مصرف مرغ نسبت به سرانه ۳۶۰ عدد تخم مرغ است.

دبیرفدراسیون طیور درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: بنابر آمار از ابتدای سال ۵۵ تا ۵۶ هزارتن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شد و پیش بینی می شود که برای نیمه دوم سال حداقل ۷۰ هزارتن دیگر صادر شود.

وی قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۷۵ هزارتومان اعلام کرد و افزود: با توجه به نرخ تخم مرغ، هر شانه تخم مرغ فله با نرخ ۱۷۰ هزارتومان و هر عدد تخم مرغ فله ۶ هزارتومان به مصرف کننده باید عرضه شود که متاسفانه هر شانه تخم مرغ بالای ۲۰۰ هزارتومان به فروش می رسد که این چرخه معیوب و تشنج بازار تا زمانیکه تخم مرغ شناسنامه دار نشود، در بازار ادامه دارد.



طلاکش گفت: گرچه با وزارت جهاد بر سر اصلاح قیمت تخم مرغ یه توافق رسیدیم، اما تاکنون در ستاد تنظیم بازار به جمع بندی در خصوص قیمت مصوب جدید نرسیدیم.





