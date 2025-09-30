باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، صبح امروز سهشنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۴، با استقبال استاندار آذربایجانغربی، فرمانده انتظامی استان، وارد ارومیه شد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با هدف تسریع در اجرای طرحهای توسعهای که به منظور تقویت جایگاه گردشگری استان در سطح ملی و بین المللی و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی منطقه انجام شده است به استان آذربایجان غربی سفر کرده است.
بازدیداز مجموعه فرهنگی، تاریخی مقبره شمس تبریزی، از بازار تاریخی و بافت سنتی، بررسی هتل پنج ستاره در حال احداث امام رضا (ع) و حضور در کنگره علمی یازدهمین همایش شمس و مولانا در شهرستان خوی و بررسی روند اجرای پروژه موزه باستان شناسی، بازدید از بازارچه صنایعدستی، مسجد جامع و حمام تاریخی آخوند، بررسی طرح احداث «موزه مجاهدتهای خاموش» در ساختمان قدیمی صدا و سیما در شهرستان ارومیه از جمله برنامه های سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، به استان آذربایجان غربی است.
