نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در دیداری با مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران، بر همکاری دو کشور در زمینه مقابله با تروریسم و بررسی وضعیت افغانستان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در دیدار با مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران درباره امنیت منطقهای، تهدید تروریسم و وضعیت افغانستان گفتوگو کرد.
در این دیدار که در تهران انجام شد، طرفین بر اهمیت یک استراتژی هماهنگ با جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.
این سفر در شرایطی صورت میگیرد که روابط طالبان با پاکستان به دلیل ناامنیهای مرزی وخیمتر شده و پاکستان، طالبان را متهم به پناه دادن به گروههای شورشی میکند.
پیشتر نیز وزیران خارجه ایران، چین، پاکستان و روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شده بودند.