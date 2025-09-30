باشگاه خبرنگاران جوان - حسن نگین تاجی قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در خصوص اجرای طرح در مدارس جهت پیشگیری از وقوع جرم، بیان کرد: موضوع پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول دستگاه قضایی مورد تاکید قرار گرفته است، همین آسیب‌های های اجتماعی، خصوصا در دوران جوانی و نوجوانی ممکن است آثار جبران ناپذیری را بر جای بگذارد.

وی افزود: متاسفانه به موضوع مهارت‌های اجتماعی خیلی توجه نمی‌شود. در واقع موضوع مهارت‌های اجتماعی در خانواده و مدارس آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. مهارت‌هایی مانند قدرت نه گفتن و دوست یابی باید مورد توجه قرار گیرد.

قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: بسیاری از پرونده‌های مربوط به نوجوانان در دستگاه قضایی چه در جایگاه بزهکار و چه در جایگاه بزه دیده بدلیل عدم آموزش مهارت‌هایی است که یک دانش آموز باید نسبت به آنها آگاه باشد، اتفاق می‌افتد.

نگین تاجی توضیح داد: سال‌ها پیش یک طرح در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه آغاز شد و سالهاست که در حال اجرا است، این طرح اینگونه است که یک قاضی با تجربه باید در مدرسه حضور داشته باشد و با دانش آموزان، اولیای آنها و معلمان ارتباط مؤثری برقرار کند و خوشبختانه این طرح آثار بسیا. مطلوبی داشت.

وی در پایان تاکید کرد: با اجرای این طرح ما متوجه شدیم که آموزش مهارت‌های اجتماعی چقدر می‌تواند در کاهش آسیب‌ها مفید واقع شود. سعی می‌کنیم این طرح در بیشتر مدارس اجرا شود تا دانش آموزان آگاه شوند و شاهد کاهش وقوع جرم در حوزه نوجوانان باشیم.

