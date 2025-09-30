جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور بر ضرورت اجرای الزامات پدافند غیرعامل متناسب با روند شتابان توسعه این منطقه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار محسن ساسانی روز سه شنبه در نشست کمیته پدافند غیرعامل منطقه آزاد ارس اظهار کرد: با توجه به عضویت ایران در پیمانهای مهمی همچون بریکس و شانگهای، کانون توسعه اقتصادی کشور به سمت مناطق شمالی و بهویژه منطقه آزاد ارس منتقل خواهد شد.
وی افزود: موقعیت جغرافیایی خاص این منطقه به واسطه همسایگی با آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان و همچنین قرار گرفتن دروازهای به بازار اوراسیا، شرایط بیبدیلی را برای افزایش مبادلات اقتصادی ایران فراهم کرده است به همین دلیل، زیرساختهای توسعهای باید از همان مراحل طراحی و اجرا با رعایت الزامات پدافند غیرعامل پیشبینی شود.
جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ضرورت برنامهریزی بلندمدت در این زمینه گفت: اجرای الزامات پدافند غیرعامل در مراحل نخست طراحی پروژهها موجب کاهش چشمگیر هزینهها و افزایش تابآوری زیرساختها در برابر تهدیدات خواهد شد.
ساسانی خاطرنشان کرد: در پروژههایی که پیشتر اجرا شدهاند نیز باید هرچه سریعتر الزامات پدافند غیرعامل پیادهسازی شود تا منطقه آزاد ارس در برابر تهدیدهای احتمالی مقاومتر شود.
وی همچنین با یادآوری تجربه دفاع مقدس ۱۲ روزه، بر اهمیت زیرساختهای حیاتی تأکید کرد و گفت: «ارتباطات همانند سلسله اعصاب بدن عمل میکند و برای مدیریت مؤثر بحران باید این بخش به طور کامل پایدارسازی شود.
ساسانی با بیان وابستگی متقابل زیرساختهای حیاتی افزود: ارتباطات وابسته به برق و بخش عمده تولید برق کشور نیز متکی به گاز است، بنابراین باید با نگاهی جامع به پایدارسازی این زنجیره اقدام شود.
جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق دستورالعملها و برنامهریزی جامع، منطقه آزاد ارس میتواند به الگویی موفق در زمینه پدافند غیرعامل و توسعه پایدار تبدیل شود.
این نشست با حضور سردار ساسانی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، مدیرکل حراست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی، معاون زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور، فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان جلفا و جمعی از مدیران ارشد منطقه آزاد ارس برگزار شد.
