رسانه‌های افغانستان از اختلال شدید پروازها در فرودگاه کابل به دنبال قطعی سراسری اینترنت و خدمات موبایل در این کشور خبر دادند که ارتباطات داخلی و بین‌المللی را با بحران جدی مواجه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش رسانه‌های افغانستان،پروازها در فرودگاه کابل به دنبال قطعی سراسری اینترنت و ارتباطات موبایل به شدت مختل شده است. این قطعی که از بعدازظهر امروز (۷ مهر ۱۴۰۴) آغاز شده، باعث شده است تمام پروازهای ورودی و خروجی کابل با اختلال جدی مواجه شوند.

قطع فیبر نوری در کابل منجر به این اختلال گسترده شده و وضعیت پروازها در سایر فرودگاه‌های کشور نیز نامشخص است. این قطعی سراسری، فعالیت‌های روزمره، نشرات رسانه‌ها و ارتباطات بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده و راهی برای برقراری تماس با داخل افغانستان باقی نگذاشته است.

طالبان تاکنون هیچ توضیحی درباره علت این قطعی ارائه نداده‌اند. پیش از این نیز این گروه دسترسی به فیبر نوری را در تعدادی از استان ها از جمله کابل، هرات، بلخ و ننگرهار محدود کرده بود. این اقدام گسترده تأثیرات قابل توجهی بر زندگی مردم، فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در افغانستان گذاشته است.

برچسب ها: قطعی اینترنت ، اینترنت افغانستان ، وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان ، فرودگاه کابل
