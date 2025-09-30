باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - احمد الطیب، شیخ الازهر درگذشت همسر آیتالله سید علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان در عراق را تسلیت گفت.
در بیانیهای که توسط دانشگاه الازهر صادر شد، آمده است: احمد الطیب، شیخ الازهر شریف، خالصانهترین تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به آیتالله سید علی سیستانی، مرجع شیعیان به مناسبت درگذشت همسر ایشان تقدیم میکند و از خداوند متعال مسالت دارد که فقیده را مشمول رحمت واسعه خویش قرار دهد و به خانواده و بازماندگان ایشان صبر و شکیبایی عنایت فرماید.
همسر آیتالله سید علی حسینی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان، در تاریخ ششم مهرماه ۱۴۰۴ در بیمارستانی در نجف به دلیل بیماری درگذشت. ایشان از خاندان معروف آیتالله سید محمدحسن شیرازی (میرزای شیرازی) بودند و در منابع معتبر از او با عنوان «علویه جلیله» یاد میشود.
زندگی شخصی آیتالله سیستانی کاملا خصوصی بوده و از رسانهها دور مانده است. تا پیش از درگذشت همسر ایشان، اطلاعات زیادی در مورد ایشان منتشر نشده بود.
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)