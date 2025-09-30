باشگاه خبرنگاران جوان - بازرسان استاندارد در جریان بازرسی از واحدهای تولیدی و صنفی عرضهکننده انواع چسب کاشی و سیمان، دو برند غیراستاندارد چسب کاشی و سیمان را شناسایی و توقیف کردند.
در جریان این بازرسیها چسب سیمان و چسب خمیری کاشی با نام تجارتی EURO-BEST در یک واحد تولیدی در منطقه احمدآباد مستوفی، به دلیل نداشتن مجوز استاندارد توقیف شدند.
همچنین در این بازرسیها که به صورت گشت مشترک با نماینده از اتحادیه چسب و کاشی استان انجام شد، دستور جمعآوری چهار برند غیراستاندارد چسب کاشی با نامهای تجارتیLEMOMER، Proser، Tile fix و prokol نیز به دلیل غیراستاندارد بودن به چند واحد صنفی در خیابان بنی هاشمتهران داده شد.
بر اساس این گزارش، انواع چسب کاشی مشمول مقررات استاندارد اجباری است و تولید، تمرکز و عرضه آن بدون مجوز استاندارد جرم محسوب میشود. در حال حاضر در استان تهران ۳۱ واحد تولیدی دارای مجوز استاندارد فعال هستند.
منبع: ادارهکل استاندارد استان تهران