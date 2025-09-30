بازرسان استاندارد در جریان بازرسی از واحد‌های تولیدی و صنفی عرضه‌کننده انواع چسب کاشی و سیمان، دو برند غیراستاندارد چسب کاشی و سیمان را شناسایی و توقیف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازرسان استاندارد در جریان بازرسی از واحدهای تولیدی و صنفی عرضه‌کننده انواع چسب کاشی و سیمان، دو برند غیراستاندارد چسب کاشی و سیمان را شناسایی و توقیف کردند.

  در جریان این بازرسی‌ها چسب سیمان و چسب خمیری کاشی با نام تجارتی EURO-BEST در یک واحد تولیدی در منطقه احمدآباد مستوفی، به دلیل نداشتن مجوز استاندارد توقیف شدند.

همچنین در این بازرسی‌ها که به صورت گشت مشترک با نماینده از اتحادیه چسب و کاشی استان انجام شد، دستور جمع‌آوری چهار برند غیراستاندارد چسب کاشی با نام‌های تجارتیLEMOMER، Proser، Tile fix و prokol نیز به دلیل غیراستاندارد بودن به چند واحد صنفی در خیابان بنی هاشمتهران داده شد.

بر اساس این گزارش، انواع چسب کاشی مشمول مقررات استاندارد اجباری است و تولید، تمرکز و عرضه آن بدون مجوز استاندارد جرم محسوب می‌شود. در حال حاضر در استان تهران ۳۱ واحد تولیدی دارای مجوز استاندارد فعال هستند.

منبع: اداره‌کل استاندارد استان تهران

برچسب ها: اداره استاندارد ، صنایع کاشی
خبرهای مرتبط
ارتقای دیپلماسی استاندارد و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق سند جامع راهبردی
وسایل توزین و آزمایشگاه‌های اندازه‌شناسی در استان تهران نظارت می‌شوند
پلمب در انتظار تاسیسات گاز سیستان
توقیف ۲ برند کولر آبی غیراستاندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود
پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی است
جزئیات بازار دوم ارزی مرکز مبادله اعلام شد/ بانک مرکزی دخالتی در نرخ‌ها ندارد
کاهش دمای هوای کشور در روزهای پایانی هفته
مالیات اولین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده است
تحریم تأثیر دارد، اما تاثیر سوءمدیریت بدتر از اسنپ بک است / بازار دو میلیارد دلاری عراق در حوزه لاستیک و پلاستیک
آخرین اخبار
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود
پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی است
کاهش دمای هوای کشور در روزهای پایانی هفته
جزئیات بازار دوم ارزی مرکز مبادله اعلام شد/ بانک مرکزی دخالتی در نرخ‌ها ندارد
مالیات اولین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده است
تحریم تأثیر دارد، اما تاثیر سوءمدیریت بدتر از اسنپ بک است / بازار دو میلیارد دلاری عراق در حوزه لاستیک و پلاستیک
توسعه روابط ایران و روسیه در حوزه نظام مالیاتی کشور+ فیلم
گشایش نمایشگاه بین‌المللی اینوپروم بلاروس با حضور وزیر صمت
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۸ مهر ماه
صادرات طلای سرخ ۶۰ درصد افزایش یافت
فروش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال «کالای تملیکی»
ارتقای دیپلماسی استاندارد و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق سند جامع راهبردی
بهره‌برداری از ۴۰ همت پروژه جدید آب و فاضلاب
مکانیسم ماشه بخش معدن را متوقف نمی‌کند/ اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای زیرساخت بخش معدن
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
۷۵ درصد تولید مواد معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود
واریز سود سهام عدالت متوفیان برای وراث همراه با سود ۱۴۰۲ به شرط سجامی بودن
عملیات اجرایی ۶۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن کلید خورد+ فیلم
نحوه ثبت درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق
توسعه تجارت با کشورهای منطقه محور نشست اتحادیه اوراسیا
هیچ‌ چالشی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ مهرماه ۱۴۰۴
۶ الی ۷ درصد از مشترکان تهران بیش از دو برابر الگو آب مصرف می‌کنند+ فیلم
آغاز فصل نوین حمل‌ونقل با همکاری وزارتخانه‌های راه و ارتباطات
پروژه تعمیراتی واحد S۱ نیروگاه ایرانشهر به دست متخصصان داخلی
هشدار جلوگیری از کشت محصولات آب بر به کشاورزان
عبور از ناترازی‌های انرژی تنها از طریق ایجاد شهر پایدار امکان پذیر است
ساعت ۱۴ امروز، آخرین مهلت برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت
توقیف ۲ برند غیراستاندارد چسب کاشی
فردا حراج سکه مرکز مبادله برگزار می‌شود