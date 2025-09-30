باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ردیابهای پرواز، ناوگانی از تانکرهای سوخترسان هوایی آمریکا را در حال عبور از اقیانوس اطلس رصد کردهاند، درست زمانی که دونالد ترامپ آماده میشود تا امروز سهشنبه با ژنرالها و فرماندهان ملاقات کند.
حسابهای اطلاعاتی منبع باز (OSINT) در شبکه ایکس گزارش دادند که حدود یک دوجین تانکر سوخترسان کیسی-۱۳۵ آر/تی استراتوتانکر، یکشنبه شب در حال انجام این سفر بودند که چندین فروند از آنها به مقصد پایگاه هوایی «میلدن هال» - یک پایگاه بزرگ نیروی هوایی در انگلستان - در حرکت بودند.
وجود تانکرهای سوخترسان هوایی میتواند نشان دهد که آمریکا یا ناتو در حال پاسخگویی به یک نیاز فوری نظامی برای ظرفیت سوخترسانی به جنگندهها است.
بر اساس گفته سه منبع در وزارت دفاع - دو منبع سابق و یک منبع فعلی - که با شرط ناشناس ماندن با دیلی میل صحبت کردند، این استقرار، حاوی ابعاد شوم و هشداردهندهای است.
آخرین باری که آمریکا تانکرهای هوایی سوخت رسان را با تعداد زیادی جابجا کرد، پنج روز قبل از حمله جنگندههای آمریکایی به تاسیسات هستهای ایران بود. ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید با بنیامین نتانیاهو دیدار میکند.
این جابجایی استراتوتانکرها در حالی رخ میدهد که ترامپ و «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، آماده میشوند تا امروز سهشنبه یک جلسه محرمانه با فرماندهان ارشد نظامی این کشور در «کوانتیکو»، ویرجینیا برگزار کنند.
این جلسه بیسابقه که هفته گذشته برای اولین بار توسط واشنگتن پست گزارش شد، باعث نگرانی شده است. صدها ژنرال و آدمیرال، از جمله آنان که در مناطق درگیری فعال هستند، از سراسر جهان فراخوانده شدهاند - بدون هیچ جزئیاتی در مورد آنچه که در این نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت.
«بهنام طالبلو»، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، به دیلی میل میگوید: اگرچه «همبستگی لزوماً به معنای علیت نیست»، اما او نمیتواند به آخرین باری که آمریکا یک استقرار گسترده تانکر انجام داد فکر نکند.
یک مشاور سابق دیپلماسی در وزارت امور خارجه به دیلی میل گفت که یک توضیح احتمالی میتواند پاسخ آمریکا به پروازهای اکتشافی هوایی و پهپادی روسیه در دریای بالتیک، به ویژه علیه دانمارک، باشد؛ تنها چند روز پس از آنکه آنها مجبور به تعطیلی بزرگترین فرودگاه خود شدند.
«جان سیتیلیدس»، پژوهشگر ارشد امنیت ملی در مؤسسه پژوهش سیاست خارجی، گفت: «ناتوانی دانمارک در دفاع از حریم هوایی خود، نگرانیهای کاخ سفید را مبنی بر اینکه این کشور قادر به محافظت و دفاع از قلمرو بسیار بزرگتر و دورتر خود، گرینلند، در برابر گشتهای مشترک هوایی و دریایی فزاینده چین و روسیه در عرصه نوظهور رقابت استراتژیک در قطب شمال نیست، تشدید میکند.»
تحرکات نظامی جاری آمریکا همچنین ممکن است به «رزمایش کبرا واریور ۲۵-۲»، یک رویداد آموزشی بزرگ ناتو که از ۱۲ سپتامبر تا ۲ اکتبر بر فراز دریای شمال در جریان است، مرتبط باشد. این عملیات ششماهه میتواند افزایش آشکار فعالیت هوایی را در حینی که نیروهای متحد برای عملیات نظامی یکپارچه آموزش میبینند، توضیح دهد.
در نهایت، زمانبندی این استقرارها در حال برانگیختن تعجب و سوءظن است، چرا که با جلسه غیرمنتظره هگست در کوانتیکو با مقامات ارشد نظامی در شمال ویرجینیا فردا همزمان شده است.
یک منبع نزدیک به هگست میگوید که حتی ژنرالها و آدمیرالهای درگیر در این جلسه هنوز از جزئیات دستور کار آن اطلاعی ندارند و تنها یک روز قبل ازآن برای بحثهای میزگردی خود، کورکورانه وارد جلسه میشوند.
یک مقام سابق پنتاگون ارزیابی کرد که «این میتواند هر چیزی باشد، از یک مسابقه شنا روی دست تا یک جلسه درباره امنیت ملی.»
ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد که در این اجلاس جهانی که به سرعت سازماندهی شده و شامل فرماندهان ارشد نظامی کشور میشود، شرکت خواهد کرد. این تصمیم، صحنه را برای یک تعامل نادر و بالقوه سرنوشتساز بین رئیسجمهور و رهبری ارشد نظامی آمریکا فراهم میکند، حتی اگر ترامپ آن را به عنوان یک «ملاقات خوب» با یک «پیام خوب» توصیف کرده باشد.
