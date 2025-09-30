باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال المحرق بحرین حریف استقلال در هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا است و باید روز چهارشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در ورزشگاه شهر قدس به مصاف نماینده کشورمان برود.
تیم المحریق بحرین یکی از تیمهای پر سابقه بحرین محسوب میشود که در سالهای گذشته شاید یکبار این تیم موفق شد در آسیا به فینال برسد آنهم در تنها دوره رقابتهای جام در جام آسیا در سال ۱۹۹۰ بود که در فینال با پرسپولیس نماینده ایران روبهرو شد و قرمز پوشان ایران موفق شدند این تیم را ۱ بر صفر شکست دهند تا تنها جام آسیایی نصیب پرسپولیس شود.
باشگاه فوتبال المحرق بحرین که در سال ۱۹۲۸ تأسیس شد، یکی از باسابقهترین و پرافتخارترین تیمهای فوتبال آسیا به شمار میرود. این تیم تاکنون ۳۵ عنوان قهرمانی در لیگ برتر بحرین کسب کرده است. در سال ۲۰۰۸، المحرق با کسب چهارگانه گانه داخلی شامل لیگ، جام پادشاهی، جام ولیعهد و AFC کاپ تاریخساز شد و به اولین باشگاه بحرینی تبدیل گردید که قهرمان یک تورنمنت قارهای میشود.
تیم استقلال در بازی اول این رقابتها با حساب ۷ بر ۱ مغلوب تیم الوصل امارات شده بود و این بازی برای آبیها ائز اهمیت است چرا که تیم المحرق در بازی اول موفق شد نماینده اردن را با ۴ گل شکست دهد و در صورت پیروزی در این بازی میتواند یکی از شانسهای صعود به مرحله بعد این رقابتها شود.