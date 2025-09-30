باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
راه کاهش سطح صفرا در بدن که باعث خارش شده است + فیلم

متخصص طب سنتی در خصوص صفرا نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حکیم حسین خیراندیش، متخصص طب سنتی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد مشکلات صفرا توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
