جاماندگان از دریافت سود سهام عدالت با ثبت‌نام در سامانه سجام تا ساعت ۱۴ روز جاری سه‌شنبه (۸ مهر ماه) در فهرست دریافت سود قرار می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اطلاعیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، افرادی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند می‌توانند تا ساعت ۱۴ روز جاری سه‌شنبه (۸ مهر ماه) با ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «Sejam.ir» یا اصلاح شماره شبای معتبر خود در این سایت در فرآیند دریافت سود قرار بگیرند.

 مهم‌ترین دلایل واریز نشدن سود

گفتنی است: «شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از جمله مهم‌ترین دلایل واریز نشدن سود سهام عدالت است که باعث شده تا برخی سهامداران سود خود را دریافت کنند.

 کجا مراجعه کنیم؟

تمام سهامداران سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به سامانه سجام از وجود شماره شبا معتبر خود نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اطمینان حاصل کنند.

منبع: سپرده‌گذاری مرکزی

واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود
واریز سود سهام عدالت متوفیان برای وراث همراه با سود ۱۴۰۲ به شرط سجامی بودن
آخرین مهلت ثبت‌نام جاماندگان سود سهام عدالت اعلام شد + فیلم
هیچ ثبت‌نام جدیدی برای سهام عدالت وجود ندارد/ مراقب کلاهبرداران باشید+ فیلم
آغاز پرداخت سود سهام عدالت به ۴۹ میلیون ایرانی از هفته جاری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
چرا نمی‌زارن سهام را بفروشیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
حرامه . یا همه یا هیچکس
۴
۰
پاسخ دادن
Australia
ناشناس
۱۱:۳۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
این شد خبر خوب؟
۰
۱
پاسخ دادن
