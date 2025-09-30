کارشناس مسکن گفت: با ایجاد یک شهر پایدار و توسعه زیرساخت‌های همگانی امکان عبور از ناترازی انرژی و همچنین ایجاد یک بستر دیپلماسی اقتصادی فراهم خواهد شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- همزمان با تشدید ناترازی ها در کشور و از طرف دیگر تقویت زیرساخت ها در تمامی حوزه ها نیازمند آن هستیم که   توسعه پایدار در تمام ابعاد زندگی شهری، از جمله جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، رعایت می‌شود. هدف از ایجاد شهرهای پایدار، تأمین نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای تأمین نیازهایشان است.

از مهم ترین اهداف ایجاد شهر پایدار  استفاده حداقلی از انرژی، آب و منابع تجدیدناپذیر. این شامل استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر (مانند خورشیدی و بادی)، بهینه‌سازی مصرف آب و مدیریت صحیح پسماند است همچنین  حمایت از کسب‌وکارهای محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت تاب‌آوری اقتصادی شهر در برابر شوک‌ها وایجاد فضایی برای مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، تأمین عدالت اجتماعی و دسترسی برابر به خدمات شهری از مهم ترین مزایا و ویژگی های شهر پایدار است.

د رهمین راستا قادری کارشناس اقتصادی مسکن اظهار داشت:بسیاری از ناترازی‌های انرژی، آب و حتی اقتصاد، ناشی از سرمایه‌گذاری‌های نامتوازن گذشته است، پروژه‌هایی که بدون توجه به اصول پایداری آغاز شده و امروز به یک معضل تبدیل شده‌ است و در صورت تکرار این روند، زیان‌های اقتصادی و زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری در انتظار کشور خواهد بود.
وی  افزود: در نمایشگاه شهر پایدار بخش های مختلف از جمله  حمل‌ ونقل برون‌ شهری، توسعه شهرهای جدید، مسکن، آب، برق و ارتباطات را پوشش می‌دهد، همچنین بخش‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل برقی، مدیریت پسماند، پساب و بانکداری سبز و دیجیتال در دستور کار قرار گرفته است.

دبیر نمایشگاه بین‌المللی شهر پایدار  بیان کرد: در ایجاد شهر پایداروزارتخانه‌های نیرو، راه، کشور و ارتباطات، شهرداری‌ها، سازمان مدیریت بحران، شرکت‌های دانش‌بنیان، خودروسازان برقی، فعالان انرژی‌های نو و صنایع ساختمانی پایدار در این رویداد مشارکت می‌ کنند. البته نمایندگان سازمان ملل و کشورهایی چون روسیه، چین، هند، ترکیه و امارات نیز حضور دارند.

قادری اظهار کرد: شهر پایدار صرفا یک رویداد تجاری نیست بلکه یک اجلاس علمی و کارگاهی بین‌المللی است، تاکید کرد: اساتید برجسته خارجی در حوزه‌های انرژی، شهرسازی و محیط‌ زیست حضور دارند و نشست‌های مشترکی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعریف پروژه‌های مشترک برگزار خواهد شد.

وی  با بیان اینکه اجلاس شهر پایدار، فرصتی برای عبور از بحران‌های زیست محیطی است افزود: شهر پایدار فرصتی بی‌نظیر برای تبادل دانش، معرفی فناوری‌های نو، انعقاد قراردادهای واقعی و تعریف پروژه‌های مشترک است و می‌تواند گامی عملی برای عبور از ناترازی‌های انرژی، آب و اقتصاد و بسترساز دیپلماسی اقتصادی ایران باشد.

