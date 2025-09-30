باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک روزنامه آمریکایی به نقل از منبعی در وزارت انرژی گزارش داد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حال بررسی استفاده از پلوتونیوم – که عنصری کلیدی در ساخت سلاحهای هستهای است – به عنوان سوخت برای نیروگاههای انرژی هستهای جدید است.
در حال حاضر، آمریکا تنها از اورانیوم به عنوان سوخت برای نیروگاههای هستهای استفاده میکند، در حالی که پلوتونیوم به عنوان یک سوخت امیدوارکننده برای شرکتهای انرژی، از جمله استارتآپها، در نظر گرفته میشود.
به گزارش روزنامه پولتیکو، بیش از ۲۰ درصد از پلوتونیوم مورد نیاز در نیروگاههای هستهای جدید از حفرههای پلوتونیومی (Plutonium Pits) که در تولید سلاحهای هستهای به کار رفتهاند، تامین خواهد شد.
در عین حال، آمریکا به اندازه کافی حفره پلوتونیومی تولید نمیکند. گزارش شده است که وزارت انرژی آمریکا تقاضای ۲۵ تن پلوتونیوم برای مقاصد غیرنظامی کرده است.
منبع: اسپوتنیک