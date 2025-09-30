باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس شبکه بهداشت تنکابن گفت: حمله سگ نگهبان به یک کودک ۱۲ ساله در تنکابن منجر به جراحت از ناحیه پا شد. این حادثه حوالی ظهر دیروز دوشنبه رخ داد و پس از انتقال مصدوم به بیمارستان توسط نیروهای اورژانس، واکسیناسیون و تزریق واکسن ضد هاری و سایر اقدامات درمانی مرتبط با حیوانگزیدگی فوری انجام شد و خوشبختانه وضعیت عمومی بیمار تا این لحظه رضایتبخش است.
سید عالیه علوی با اشاره به محدودیتهای بخیه زدن در زخمهای ناشی از حیوانگزیدگی توضیح داد: در برخی موارد به تشخیص پزشک در چنین مواردی لازم است زخم باز بماند تا امکان خروج ویروس وجود داشته باشد و همین امر موجب میشود که تصور نادرستی درباره عدم مداخله کادر درمان ایجاد شود و این ذهنیت ایجاد شود که اقدامات درمانی انجام نشده است.
ضرورت ساماندهی حیوانات بلاصاحب
علوی تأکید کرد: در سطح شهرستان موارد متعدد حیوانگزیدگی مشاهده میشود که بخش قابل توجهی مربوط به حیوانات بلاصاحب است. به گفته وی، تمامی موارد مرگ ناشی از هاری در منطقه، به علت گازگرفتگی توسط حیوانات بلاصاحب بوده و لازم است متولیان امر باید نسبت به ساماندهی این حیوانات اقدام جدی و زودهنگام انجام دهند.
روایت خانواده کودک
بهمن برهمت، پدر امیرسام برهمت کودک مصدوم نیز در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت که سگ متعلق به یکی از اهالی بود و بدون قلاده رها شده بود که ناگهان به پسرم حمله کرد و ساق پای او را به شدت گاز گرفت، شدت جراحت به اندازهای بود که استخوان پا نمایان شد.
او افزود: اگر یکی از اهالی به موقع مداخله نمیکرد، سگ قصد حمله به گردن پسرم را داشت. پس از ضربات متعدد، حیوان پا را رها کرد و متواری شد.
به گفته پدر این دانشآموز، پس از حادثه کودک با آمبولانس به بیمارستان رجایی منتقل شد و پزشکان به دلیل عمق زخم، احتمال پارگی تاندون را مطرح کردند، به همین دلیل دستور دادند که بستری شود.
بنابر اعلام مقامات رسمی آمار حیوانگزیدگی در تنکابن در سال ۱۴۰۳ با افزایش قابل توجهی به سه هزار و ۱۶۲ مورد رسیده است. این رقم در مقایسه با هزار و ۳۱۶ مورد در سال ۱۴۰۰، افزایشی قابل توجه داشته و نگرانیهایی را در میان مسئولان بهداشت شهرستان ایجاد کرده است. همچنین، در سال ۱۴۰۳، ۲ نفر در شهرستانهای تنکابن و رامسر به دلیل مراجعه دیرهنگام برای تزریق واکسن هاری جان خود را از دست دادند.
منبع ایرنا