مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: پروژه تعمیراتی واحد S ۱ نیروگاه ایرانشهر یک نمونه خاص است که با ظرفیت ۶۳ مگاوات، توسط شرکت اشکودای چک ساخته شده و حدود ۴۰ سال عمر دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - پس از اتمام پیک تابستان، کار تعمیرات نیروگاهی پساپیک آغاز شده است در همین راستا مرادی مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به سوالاتی پاسخ داده است.

مرادی در ابتدا اظهار کرد: کانون توجه این شرکت، بر روی واحدی متمرکز شده که قدمتی نزدیک به چهار دهه دارد. این پروژه به دلیل سن بالای تجهیزات، در دسته پروژه‌های "پُرریسک" و پیچیده طبقه‌بندی می‌شود؛ این عملیات، تنها یک تعمیر ساده نیست، بلکه بخشی از یک "برنامه ملی" برای افزایش ضریب آمادگی نیروگاه‌ها جهت پاسخگویی به نیاز‌های انرژی کشور در پیک مصرف سال ۱۴۰۵ است. موفقیت در این پروژه، که کاملاً متکی به "توانمندی متخصصان داخلی" است، گامی بلند در مسیر تولید پایدار و امنیت انرژی ایران محسوب می‌شود.

او در پاسخ به این پرسش که اولویت شرکت تعمیرات نیروگاهی پس از پیک تابستان چیست؟ گفت: اولویت نخست ما، تمرکز کامل بر انجام "به موقع و باکیفیت" تعمیرات اساسی واحد‌های تولیدی است. ما از فرصت پساپیک برای تقویت زیرساخت‌ها استفاده می‌کنیم.

او همچنین در پاسخ به این پرسش که پروژه تعمیراتی واحد S۱ نیروگاه ایرانشهر چه ویژگی‌های خاصی دارد؟ بیان کرد: این واحد یک نمونه خاص است. با ظرفیت ۶۳ مگاوات، توسط شرکت اشکودای چک ساخته شده و حدود ۴۰ سال عمر دارد. این قدمت، عملیات را بسیار پُرریسک و کند می‌کند، چون با یک دستگاه قدیمی و فرسوده سر و کار داریم.

مرادی افزود:کلید موفقیت ما، "متخصصان داخلی" هستند. ما به توانمندی آنها اطمینان کامل داریم و مطمئنیم این پروژه را در زمان مقرر و با موفقیت به پایان خواهند رساند.

او همچنین در پاسخ به این سوال که این پروژه چه نقش کلیدی در شبکه برق کشور ایفا می‌کند؟ گفت: این پروژه، یک قطعه از پازل بزرگ "برنامه ملی" ما برای آماده‌سازی نیروگاه‌ها برای پیک مصرف ۱۴۰۵ است. ما سال گذشته هم واحد S۴ همین نیروگاه را با موفقیت تعمیر کردیم که اکنون به خوبی در حال خدمت‌رسانی است. این روند را ادامه خواهیم داد.