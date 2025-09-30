باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز سه‌شنبه در یک گردهمایی نادر متشکل از صد‌ها افسر ارشد نظامی آمریکا که بدون هیچ توضیح عمومی از سراسر جهان فراخوانده شده‌اند، در یک پایگاه نظامی نزدیک واشنگتن سخنرانی خواهد کرد.

هیچ دلیل رسمی برای این جلسه بسیار غیرمعمول در پایگاه نظامی «کوانتیکو» در ویرجینیا ارائه نشده است.

این رویداد در حالی برگزار می‌شود که نیرو‌های نظامی با جنجال‌هایی هم در داخل و هم در خارج از کشور مواجه بوده‌اند - از استقرار سربازان توسط ترامپ در دو شهر تحت مدیریت دموکرات‌ها تا دستور حملات مرگبار به قایق‌های کوچک حامل مواد مخدر در کارائیب.

ترامپ که پس از ورود به کاخ سفید، شاهد یک پاکسازی نادر افسران ارشد بود، همچنین دستور حملات به سایت‌های هسته‌ای ایران و انصارالله یمن را صادر کرده است.

طبق دستورالعمل مطبوعاتی روزانه کاخ سفید، این جمهوری‌خواه ۷۹ ساله قرار است ساعت ۹:۰۰ صبح (۱۳:۰۰ به وقت گرینویچ) «سخنرانی‌هایی در وزارت جنگ» ایراد کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته وقتی در مورد این جلسه از او سؤال شد، از آن استقبال کرد و در دفتر بیضی شکل گفت: «من عاشق آن هستم. منظورم این است که فکر می‌کنم فوق‌العاده است.»

ترامپ در اشاره به «پیت هگست»، رئیس پنتاگون که این رویداد را سازماندهی کرده و در آن سخنرانی خواهد کرد، گفت: «بگذارید او با ژنرال‌ها و آدمیرال‌ها از سراسر جهان رابطه دوستانه داشته باشد.»

در میانه گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل گردآوری تمامی فرماندهان ارشد در یک مکان، «جی. دی. ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اصرار کرد که این کار «در واقع اصلاً غیرمعمول نیست» و به گزارشگران گفت: «عجیب است که شما‌ها این را به چنین داستان بزرگی تبدیل کرده‌اید.»

پنتاگون توضیح عمومی برای این جلسه ارائه نداده و «شان پارنل»، سخنگوی آن، تنها در یک بیانیه گفت که هگست «اوایل هفته آینده با رهبران ارشد نظامی خود صحبت خواهد کرد.»

گزارش شده است که این جلسه، افسرانی را که در پست‌های فرماندهی با درجه یک‌ستاره و بالاتر هستند، گرد هم خواهد آورد - که به معنای خارج کردن تعداد زیادی از پرسنل در نقش‌های کلیدی از وظایفشان در سراسر جهان است.

اما فقدان شفافیت، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر انجام یک اعلامیه مهم را تغذیه کرده است.

در ماه مه، هگست دستور کاهش چشمگیر تعداد افسران ژنرال و پرچم‌دار در نیروی نظامی آمریکا، از جمله حداقل ۲۰ درصد کاهش در تعداد ژنرال‌ها و آدمیرال‌های چهارستاره در حال خدمت را صادر کرد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که پنتاگون در فوریه اعلام کرد هدف آن کاهش حداقل پنج درصدی تعداد کارمندان غیرنظامی خود است.

منبع: خبرگزاری فرانسه