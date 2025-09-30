رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی نادر و مرموز با فرماندهان ارشد نظامی آمریکا سخنرانی خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز سه‌شنبه در یک گردهمایی نادر متشکل از صد‌ها افسر ارشد نظامی آمریکا که بدون هیچ توضیح عمومی از سراسر جهان فراخوانده شده‌اند، در یک پایگاه نظامی نزدیک واشنگتن سخنرانی خواهد کرد.

هیچ دلیل رسمی برای این جلسه بسیار غیرمعمول در  پایگاه نظامی «کوانتیکو» در ویرجینیا ارائه نشده است.

این رویداد در حالی برگزار می‌شود که نیرو‌های نظامی با جنجال‌هایی هم در داخل و هم در خارج از کشور مواجه بوده‌اند - از استقرار سربازان توسط ترامپ در دو شهر تحت مدیریت دموکرات‌ها تا دستور حملات مرگبار به قایق‌های کوچک حامل مواد مخدر در کارائیب.

ترامپ که پس از ورود به کاخ سفید، شاهد یک پاکسازی نادر افسران ارشد بود، همچنین دستور حملات به سایت‌های هسته‌ای ایران و انصارالله  یمن را صادر کرده است.

طبق دستورالعمل مطبوعاتی روزانه کاخ سفید، این جمهوری‌خواه ۷۹ ساله قرار است ساعت ۹:۰۰ صبح (۱۳:۰۰ به وقت گرینویچ) «سخنرانی‌هایی در وزارت جنگ» ایراد کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته وقتی در مورد این جلسه از او سؤال شد، از آن استقبال کرد و در دفتر بیضی شکل گفت: «من عاشق آن هستم. منظورم این است که فکر می‌کنم فوق‌العاده است.»

ترامپ در اشاره به «پیت هگست»، رئیس پنتاگون که این رویداد را سازماندهی کرده و در آن سخنرانی خواهد کرد، گفت: «بگذارید او با ژنرال‌ها و آدمیرال‌ها از سراسر جهان رابطه دوستانه داشته باشد.»

در میانه گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل گردآوری تمامی فرماندهان ارشد در یک مکان، «جی. دی. ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اصرار کرد که این کار «در واقع اصلاً غیرمعمول نیست» و به گزارشگران گفت: «عجیب است که شما‌ها این را به چنین داستان بزرگی تبدیل کرده‌اید.»

پنتاگون توضیح عمومی برای این جلسه ارائه نداده و «شان پارنل»، سخنگوی آن، تنها در یک بیانیه گفت که هگست «اوایل هفته آینده با رهبران ارشد نظامی خود صحبت خواهد کرد.»

گزارش شده است که این جلسه، افسرانی را که در پست‌های فرماندهی با درجه یک‌ستاره و بالاتر هستند، گرد هم خواهد آورد - که به معنای خارج کردن تعداد زیادی از پرسنل در نقش‌های کلیدی از وظایفشان در سراسر جهان است.

اما فقدان شفافیت، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر انجام یک اعلامیه مهم را تغذیه کرده است.

در ماه مه، هگست دستور کاهش چشمگیر تعداد افسران ژنرال و پرچم‌دار در نیروی نظامی آمریکا، از جمله حداقل ۲۰ درصد کاهش در تعداد ژنرال‌ها و آدمیرال‌های چهارستاره در حال خدمت را صادر کرد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که پنتاگون در فوریه اعلام کرد هدف آن کاهش حداقل پنج درصدی تعداد کارمندان غیرنظامی خود است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دولت ترامپ ، ارتش آمریکا ، وزارت جنگ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
این نتانیاهو و ترامپ نباید ریس جمهور میشدن چون خدانشناس و بدذات و بیرحم هستن اینا باید تو وسط بیابونا های آفریقا متولد میشدن یعنی حیف واقعا اینا حقشون ریس جمهور شدن نبود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
دارن برا اون ۴۰۰ کیلو نقشه عملیاتی میکشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
یاد عملیات اچ ۳ و انتخاب خلبان‌ها آن افتادیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
,وقتی ترامپ حرف بازگشت عظمت امریکا در منطقه غرب آسیا را می زند یکی از این موارد داشتن پایگاه مهم در افغانستان و در مجاورت چین است. پس احتمالا به افغانستان برای گرفتن بگرام حمله خواهد کرد. احتمال حمله به عراق و ایران هم هست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
هرگز هرگز چنین غلطی نمی کند خیالتان جمع باشد
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۳:۰۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
درود وسلام خدابررزمندگان دلاور باغیرت ایرانی قهرمان ماشاالله یدالله فوق ایدیهم یا صاحب الزمان ادرکنی ،ترسوتراز ترامپ وارتش آن در دنیا نداریم (نامردنند)،حریفشان رزمندگان دلاور ایرانی قهرمان ،ومقاومت منطقه است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
ترامپ میخواهد بگوید من کاری انجام دادم شماها در سراسر دنیا در خرید مواظب خودتان باشید ترامپ میخواهد چند روزی تیتر خبرها باشد
Iran (Islamic Republic of)
امیر دریادل- بندرعباس
۱۱:۵۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
این مردک قمار باز هر کاری که بخواد تعلل نمیکنه حالا چه پیروز بشه چه شکست بخوره. این احمق فکر میکنه هر چی خودش تصمیم بگیره همون درسته دیگه به عواقب کار فکر نمیکنه. ولی این دفعه اگر هر گونه ماجراجویی و تعرضی به سرزمین ایران کند دودمانش را به باد خواهیم داد.شک نکنید پاسخ ما این دفعه فرق میکنه و تدارک لازم دیدیم و به یاری خدا اسرائیل کودک کش را شخم خواهیم زد ان شاءالله.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
ترامپ اهل اینکارها نیست میخواهد خودش را نشان بدهد رژه چین را دیده میخواهد آنرا خنثی بکند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
ترامپ میخواد به نظامیان کشورش اعلام کند که تاج پادشاهی برسر می‌گذارم مثل انگلیس وتشتی از خون همه ی مردم دنیا ومخالفان توی سفره ام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
بلخره آمریکا همه چیزش را سر حمایت از اسرائیل از دست داده که اولش اعتبارش بود ،اخیرا ماهاتیر محمد که یک عالم سیاسی است به الجزیره گفته آمریکا توان مقابله با چین را ندارد و بزودی از چین عقب خواهد افتاد و انشالله هر چه زودتر تقسیم شدن این کشور بزرگ و سرکش را شاهد خواهیم بود ،الان که ارزش پولش نیز روزبروز سقوط می‌کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
میخوان تو فردو چترباز و تجهیزات پیاده کنن و یه هفته بمونن و اون ۴۰۰ کیلو‌ رو خارج کنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
یه هفته میخوان بمونن؟
خبر نداری مرد عنکبونتی ام میارن یا نه؟!
حالا میخوای چی بپوشی!!
Iran (Islamic Republic of)
افشین
۱۴:۰۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
بگو زیرشلواری هم بیارن تا شب موندن اذیت نشن?
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
این دیگه توهم هست!به همین راحتی ها هم نیست عزیزم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
میخوان اون ۴۰۰ کیلو‌ رو خارج یا منهدم کنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
فقط خدا به خیر بگذرانه از این دیوانه زنجیری هر چی بگی برمیاد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
نترس فقط مانور تبلیغاتیه
امریکاییها بشتر از مانور تبلیغاتی سود و منفعت میبرند تا حمله نظامی پرخرج وهزینه بر وپر تلفات
Iran (Islamic Republic of)
فرزند ایران
۱۰:۵۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
به احتمال بسیار زیاد، ترامپ قصد دارد در سه جبهه بجنگه: منطقه غرب آسیا شامل ایران، یمن و عراق و سوریه؛ دخالت در جنگ روسیه و اوکراین؛ و حمله نظامی به ونزوئلا. امیدوارم در آماده باشیم و خدای نکرده در صورت وقوع حمله، در کمترین زمان ممکن پاسخ سنگین و خردکننده بدیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
فقط میخواهد اخبار درست کند پوز بدهد ترامپ هرگز بجائی حمله نمیکند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
چی میگی تو کل سخنرانی های ترامپ درباره پایان دادن به جنگ ها بوده بعد خودش جنگ راه بندازه؟
