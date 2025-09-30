مدیر عامل بنیاد حیات کمیته امداد گفت: تا پایان سال جاری ۳۰ هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی برای مددجویان، احداث و راه‌اندازی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی فیروزآبادی، معاون رئیس کمیته امداد و مدیر عامل بنیاد حیات، گفت: تا پایان سال جاری ۳۰ هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی برای مددجویان احداث و راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: کمیته امداد در سال ۱۴۰۴ احداث ۳۰ هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی را در دستور کار دارد؛ طرحی ملی که اجرای آن به همکاری نظام بانکی وابسته است.

مدیر عامل بنیاد حیات اظهار کرد: از سال ۹۴ تاکنون بیش از ۲۲ هزار نیروگاه خانگی توسط کمیته امداد ساخته شده که ۸۵ درصد کل نیروگاه‌های خانگی کشور را شامل می‌شود.

فیروزآبادی با اشاره به نقش نیروگاه‌های خورشیدی در کمک به رفع ناترازی انرژی اضافه کرد: رویکرد جدید کمیته امداد، احداث نیروگاه‌های خورشیدی تجمیعی برای خانواده‌های تحت حمایت است.

وی با تاکید بر نقش نیروگاه‌های خورشدی در کمک به معیشت خانواده‌ها، ادامه داد: اولویت خانواده‌هایی است که امکان راه‌اندازی طرح‌های اشتغال را ندارند.

منبع: کمیته امداد

برچسب ها: کمیته امداد ، نیروگاه خورشیدی ، احداث نیروگاه
خبرهای مرتبط
رشد ۳۰ درصدی کمک‌های مردمی با هم‌یاری صداوسیما/ اهدای نشان «والی مهر» به رئیس رسانه ملی
نواخته شدن زنگ عاطفه‌ها در مدارس کرمان 
تخصیص ۲ هزار هکتار اراضی استان تهران برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی
راه‌اندازی سامانه اتوماسیون نیروگاه‌های خورشیدی برای اولین بار در فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
مملکت داره خشک میشه اینا گاوصندوق مملکت رو دارن سر این چیزا خالی میکنن
۰
۰
پاسخ دادن
آخرین اخبار
وزیر دادگستری: پیگیری حقوقی تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا با جدیت ادامه دارد
استاندار تهران: متخلفان قانون‌گریز در حوزه عدم ثبت انبار‌ها مشمول برخورد خواهند شد
خطر بیخ گوش مجتمع‌های تجاری بوستان، مهستان و قائم/ مراکز تجاری ناایمن پایتخت را بشناسیم
اجرای ۱۰ برنامه برتر برای کاهش حوادث ناشی از کار در سال جاری و سال آینده
۴۶ درصد سالمندان بهزیستی دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند
اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا
مستندسازی، پایه اصلی پرونده‌های حقوقی علیه تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی است
زبان بازار برنج تغییر سیاست اشتباه را به مسئولان گوشزد می‌کند
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: هیچ راننده‌ای بدون بیمه نمی‌ماند
«تغییر مسیر ناگهانی» و «حرکت با دنده عقب» مهم‌ترین عوامل تصادفات فوتی پایتخت
کشت خشخاش در ایران صحت ندارد
کشف بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی خارجی قاچاق در جنوب شرق تهران
کمبود ۸۰۰۰ پارکینگ در مرکز اصلی شهر تهران/ توسعه پارکینگ در کلان شهر‌ها ضرورت دارد
حل مشکل مسکن جامعه ایثارگری از اولویت‌های بنیاد شهید است
خشونت مردان علیه زنان ۳۰ برابر بیشتر از خشونت زنان علیه مردان
آخرین وضعیت پرونده یونیک فاینانس/ کلثوم اکبری به ۱۰ فقره قصاص محکوم شد
احداث ۳۰ هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی برای مددجویان تا پایان سال جاری
حضور قضات در مدارس برای آموزش مهارت‌های اجتماعی؛ گامی مؤثر در پیشگیری از جرم میان نوجوانان
آموزش همگانی مخاطرات و کمک‌های اولیه در جمعیت هلال احمر
سختی کار آتش‌نشانان در انتظار تصویب هیأت دولت است
غافلگیری سارقان موبایل قاپ در بن بست پلیس
۹۰ درصد ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ تعیین تکلیف شده‌اند
همسر سابقم ۹۰۰ گرم طلا به من بدهکار بود
ترافیک در معابر پرتردد تهران سنگین گزارش شده است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
تکلیف پلیس راهور در احراز آدرس معاملات خودرو