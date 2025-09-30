باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی فیروزآبادی، معاون رئیس کمیته امداد و مدیر عامل بنیاد حیات، گفت: تا پایان سال جاری ۳۰ هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی برای مددجویان احداث و راهاندازی میشود.
وی افزود: کمیته امداد در سال ۱۴۰۴ احداث ۳۰ هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی را در دستور کار دارد؛ طرحی ملی که اجرای آن به همکاری نظام بانکی وابسته است.
مدیر عامل بنیاد حیات اظهار کرد: از سال ۹۴ تاکنون بیش از ۲۲ هزار نیروگاه خانگی توسط کمیته امداد ساخته شده که ۸۵ درصد کل نیروگاههای خانگی کشور را شامل میشود.
فیروزآبادی با اشاره به نقش نیروگاههای خورشیدی در کمک به رفع ناترازی انرژی اضافه کرد: رویکرد جدید کمیته امداد، احداث نیروگاههای خورشیدی تجمیعی برای خانوادههای تحت حمایت است.
وی با تاکید بر نقش نیروگاههای خورشدی در کمک به معیشت خانوادهها، ادامه داد: اولویت خانوادههایی است که امکان راهاندازی طرحهای اشتغال را ندارند.
منبع: کمیته امداد