وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در گامی مهم برای مدرن‌سازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، با امضای تفاهم‌نامه‌ای، پروژه «لجستیک هوشمند» را کلید زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در گامی مهم برای مدرن‌سازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، با امضای تفاهم‌نامه‌ای، پروژه «لجستیک هوشمند» را کلید زدند.

این همکاری همه‌جانبه با هدف ارتقای کارایی، سرعت و دقت در تمامی بخش‌های حمل‌ونقل اعم از شهری، روستایی، جاده‌ای، ریلی، فرودگاهی و بندری صورت می‌گیرد.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه، بر جدیت پیگیری همکاری‌های مشترک در راستای ارتقای خدمات‌رسانی به مردم تأکید کرد.

 بر اساس این تفاهم‌نامه، توسعه فیبر نوری و زیرساخت‌های ارتباطی در شهرهای جدید و مناطق روستایی، پوشش راداری و رادیویی در مسیرهای جاده‌ای، هوشمندسازی بنادر برای تسریع در تخلیه و بارگیری کالاها، و توسعه اراضی فرودگاهی با هدف گسترش خدمات پستی و افزایش سرعت پردازش محموله‌ها، به‌ویژه در فرودگاه پیام، از جمله محورهای کلیدی همکاری خواهند بود.

پروژه لجستیک هوشمند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نویدبخش تحولی چشمگیر در حمل‌ونقل بار و مسافر و ارائه خدمات بهینه به شهروندان در آینده نزدیک است.

برچسب ها: وزارت راه و شهرسازی ، وزارت ارتباطات ، حمل و نقل هوشمند
خبرهای مرتبط
تکمیل و تحویل بیش از ۸ هزار واحد مسکن مهر در دولت چهاردهم
وزیر ارتباطات: مشارکت بخش خصوصی شاه‌بیت تحول دیجیتال دولت است
دستور وزیر راه و شهرسازی برای تحقق اهداف برنامه هفتم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود
پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی است
جزئیات بازار دوم ارزی مرکز مبادله اعلام شد/ بانک مرکزی دخالتی در نرخ‌ها ندارد
کاهش دمای هوای کشور در روزهای پایانی هفته
مالیات اولین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده است
تحریم تأثیر دارد، اما تاثیر سوءمدیریت بدتر از اسنپ بک است / بازار دو میلیارد دلاری عراق در حوزه لاستیک و پلاستیک
آخرین اخبار
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود
پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی است
کاهش دمای هوای کشور در روزهای پایانی هفته
جزئیات بازار دوم ارزی مرکز مبادله اعلام شد/ بانک مرکزی دخالتی در نرخ‌ها ندارد
مالیات اولین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده است
تحریم تأثیر دارد، اما تاثیر سوءمدیریت بدتر از اسنپ بک است / بازار دو میلیارد دلاری عراق در حوزه لاستیک و پلاستیک
توسعه روابط ایران و روسیه در حوزه نظام مالیاتی کشور+ فیلم
گشایش نمایشگاه بین‌المللی اینوپروم بلاروس با حضور وزیر صمت
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۸ مهر ماه
صادرات طلای سرخ ۶۰ درصد افزایش یافت
فروش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال «کالای تملیکی»
ارتقای دیپلماسی استاندارد و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق سند جامع راهبردی
بهره‌برداری از ۴۰ همت پروژه جدید آب و فاضلاب
مکانیسم ماشه بخش معدن را متوقف نمی‌کند/ اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای زیرساخت بخش معدن
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
۷۵ درصد تولید مواد معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود
واریز سود سهام عدالت متوفیان برای وراث همراه با سود ۱۴۰۲ به شرط سجامی بودن
عملیات اجرایی ۶۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن کلید خورد+ فیلم
نحوه ثبت درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق
توسعه تجارت با کشورهای منطقه محور نشست اتحادیه اوراسیا
هیچ‌ چالشی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ مهرماه ۱۴۰۴
۶ الی ۷ درصد از مشترکان تهران بیش از دو برابر الگو آب مصرف می‌کنند+ فیلم
آغاز فصل نوین حمل‌ونقل با همکاری وزارتخانه‌های راه و ارتباطات
پروژه تعمیراتی واحد S۱ نیروگاه ایرانشهر به دست متخصصان داخلی
هشدار جلوگیری از کشت محصولات آب بر به کشاورزان
عبور از ناترازی‌های انرژی تنها از طریق ایجاد شهر پایدار امکان پذیر است
ساعت ۱۴ امروز، آخرین مهلت برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت
توقیف ۲ برند غیراستاندارد چسب کاشی
فردا حراج سکه مرکز مبادله برگزار می‌شود