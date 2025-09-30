باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برگزاری همایش بین المللی شمس و مولانا + فیلم

همایش بین المللی شمس و مولانا امروز برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - همایش بین المللی شمس و مولانا امروز -سه‌شنبه ۸ مهرماه- در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی برگزار می‌شود.

مطالب مرتبط
برگزاری همایش بین المللی شمس و مولانا + فیلم
young journalists club

عاقبت و مرگ عجیب عطار نیشابوری + فیلم

برگزاری همایش بین المللی شمس و مولانا + فیلم
young journalists club

مولانا؛ نغمه‌ای که در جانِ غزل می‌تپد + فیلم

برگزاری همایش بین المللی شمس و مولانا + فیلم
young journalists club

تلاش ناموفق برای آدم ربایی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
هشدار سرهنگ آمریکایی: هر حمله اسرائیل به ایران، آغاز پایان تل‌آویو خواهد بود! + فیلم
۷۲۰

هشدار سرهنگ آمریکایی: هر حمله اسرائیل به ایران، آغاز پایان تل‌آویو خواهد بود! + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۴
اینترنت افغانستان قطع شد؛ دلار تلگرامی تهران خوابید! + فیلم
۵۰۱

اینترنت افغانستان قطع شد؛ دلار تلگرامی تهران خوابید! + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۴
برای درمان دردهای گردن و بین شانه‌ای چه باید کرد؟ + فیلم
۴۴۶

برای درمان دردهای گردن و بین شانه‌ای چه باید کرد؟ + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۴
منابعی که از آن ویتامین D جذب می‌شود + فیلم
۴۴۳

منابعی که از آن ویتامین D جذب می‌شود + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۴
ویژگی‌هایی برای پیدا کردن یک همنشین خوب + فیلم
۳۲۷

ویژگی‌هایی برای پیدا کردن یک همنشین خوب + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.