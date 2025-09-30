در پی فروریختن ناگهانی سقف نمازخانه یک مدرسه شبانه‌روزی در جاوای شرقی اندونزی، تاکنون یک دانش‌آموز جان باخته و ۹۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در پی فروریختن سقف مدرسه شبانه‌روزی اسلامی الخوزینی در شهر سیدوارجو در استان جاوای شرقی اندونزی، یک دانش‌آموز کشته و ۹۸ نفر دیگر زخمی شدند؛ همچنین عملیات جست‌و‌جو برای یافتن ۷ کودک که هنوز زیر آوار مانده‌اند، ادامه دارد.

وب‌سایت دتیک به نقل از خدمات جست‌و‌جو و نجات در شهر سورابایا گزارش داد: تعداد دقیق کل قربانیان هنوز به طور قطعی مشخص نیست. بر اساس داده‌های اولیه، ۹۸ نفر زنده پیدا شده و یک نفر جان باخته است.

این منبع افزود که ۷ دانش‌آموز هنوز زیر آوار نمازخانه مدرسه شبانه‌روزی اسلامی محبوس هستند و عملیات برای خارج کردن آنها ادامه دارد.

از سوی دیگر، حاجی عبدالسلام مجیب، سرپرست اداره مدرسه شبانه‌روزی اسلامی، از همه خواست که صبور باشند. او همچنین اشاره کرد که هنوز تصمیمی در مورد احتمال تعلیق موقت فعالیت‌های مدرسه شبانه‌روزی در نتیجه این حادثه تأسف‌بار نگرفته است.

خانواده‌های دانش‌آموزان در بیمارستان‌ها یا نزدیکی ساختمان فروریخته تجمع کرده‌اند و با نگرانی منتظر خبر فرزندان خود هستند. صدای فریاد بستگان هنگامی شنیده شد که تیم‌های نجات، دانش‌آموزی مجروح و غرق در غبار را از نمازخانه فروریخته خارج می‌کردند.

خبرگزاری رسمی آنتارا به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد که بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز هنگام فروریختن ناگهانی ساختمان چند طبقه، برای اقامه نماز عصر جمع شده بودند.

جولز آبراهام آباست، سخنگوی رسمی پلیس جاوای شرقی، به خبرنگاران گفت: تیم‌های نجات تاکنون حداقل ۷۹ نفر از مصدومان حادثه فروریختن مدرسه شبانه‌روزی اسلامی الخوزینی در شهر سیدوارجو را تخلیه کرده‌اند.

منبع: آر تی

برچسب ها: کشور اندونزی ، شرق آسیا ، مدرسه اسلامی
