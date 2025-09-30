باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان در بازدید از پروژه خط انتقال آب شرب سد چراغویس به بانه، گفت: تأمین آب پایدار و رفع تنش آبی از اولویتهای اصلی دولت است و باید با همکاری همه دستگاههای مرتبط، این پروژه در کوتاهترین زمان به سرانجام برسد.
کیومرث حبیبی در این بازدید که با همراهی فرماندار بانه، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، مدیرعامل آب منطقهای کردستان و مدیرعامل آبفا انجام شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه، هدف از این بازدید را ارزیابی پیشرفت عملیاتی پروژه خط انتقال آب شرب از سد چراغویس به بانه اعلام کرد.
وی با تاکید بر تسریع عملیات پروژه و هماهنگی دستگاههای متولی، گفت: این پروژه میتواند نقش مؤثری در کاهش تنش آبی و تأمین مطمئن آب شرب شهروندان بانه ایفا کند.
فرماندار بانه نیز با قدردانی از تلاش دستاندرکاران، بر لزوم تسریع عملیات و رفع موانع احتمالی تأکید کرد. همچنین مدیران آب منطقهای و آبفا گزارشی از روند اجرا و چالشهای موجود ارائه دادند.