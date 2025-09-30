به گفته رئیس شورای اسلامی شهر سنندج، آتش‌نشانان نقش بی‌بدیلی در نجات جان و مال مردم دارند لذا حمایت ویژه و تامین امکانات مورد نیاز این قشر ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  فرزاد زارعی در مراسم تجلیل از آتش‌نشانان که به مناسبت هفتم مهرماه، روز ملی ایمنی و آتش‌نشانی در مجتمع فرهنگی شهدای شهرداری برگزار شد،  با قدردانی از تلاش‌های این قشر، اظهار کرد: هیچ واژه‌ای قادر به توصیف سختی‌ها و شجاعت نیروهای آتش‌نشانی نیست.

وی افزود: در شرایط بحرانی و حادثه‌آمیز که اغلب افراد تنها به فکر نجات جان و مال خود هستند، آتش‌نشانان برخلاف جریان حرکت می‌کنند و پا به میدان خطر می‌گذارند تا جان هم‌نوعانشان را نجات دهند و این اقدامی ارزشمند و مقدس است.

زارعی بیان کرد: مهم‌ترین اولویت نیروهای آتش‌نشانی نجات جان و مال دیگران است و این نشان‌دهنده روحیه ایثار و ازخودگذشتگی آنان است.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج با بیان اینکه مردم قدردان خدمات و تلاش‌های نیروهای آتش‌نشانی هستند، اضافه کرد: لازم است مسئولان با فراهم کردن آرامش ذهنی و امنیت شغلی، بیش از پیش از این قشر حمایت کنند.

وی ادامه داد: به‌روزرسانی حقوق و مزایای کارکنان آتش‌نشانی به دلیل سختی شرایط کاری آنان یک ضرورت است و باید از همه ظرفیت‌ها برای تأمین نیازها و امکانات مورد نیاز این مجموعه استفاده شود.

زارعی بر اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در حوزه پیشگیری و ارتقای ایمنی تاکید کرد و گفت: آموزش‌های مستمر به شهروندان می‌تواند در کاهش حوادث و ارتقای سطح ایمنی جامعه موثر باشد.

بختیار شفیعی نیز در این مراسم، اظهار کرد: از این تعداد، ۲ هزار و ۲۶۶ مورد مربوط به امداد و نجات و ۸۳۸ مورد نیز عملیات‌های اطفای حریق بوده است.

 

وی افزود: نیروهای این سازمان در طول یک سال گذشته، حضوری تأثیرگذار و مهم در عملیات‌های مختلف داشته‌اند و به‌طور میانگین روزانه ۹ ماموریت عملیاتی را به انجام رسانده‌اند.

 

رئیس سازمان آتش‌نشانی سنندج با اشاره به عملکرد سازمان آتش‌نشانی در حوزه عملیات‌های میدانی، افزود: این حجم از عملیات، نشان از آمادگی و واکنش سریع نیروهای ما در مواجهه با شرایط اضطراری دارد.

 

شفیعی به اقدامات پیشگیرانه در راستای کاهش خطرات آتش‌سوزی و افزایش ایمنی عمومی اشاره کرد و گفت: در حوزه پیشگیری، ۵۴۰ ساختمان ناایمن و ۱۴۰ مدرسه ناایمن در سطح شهر شناسایی شده‌اند و مکاتبات لازم با دستگاه‌های مربوطه انجام شده است.

