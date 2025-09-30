باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سال تحصیلی مدارس عشایری کوچ رو آغاز شد + فیلم

زنگ مدراس در مناطق عشایری همزمان با دیگر مدارس به صدا درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در استان کرمانشاه ۴۳۵ مدرسه عشایری وجود دارد که ۳۹ مدرسه آن به صورت کوچ رو است در این مدارس بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ دانش آموز عشایر در حال تحصیل هستند.

 

