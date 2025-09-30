سال تحصیلی مدارس عشایری کوچ رو آغاز شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u0634\u0627\u0647 \u06f4\u06f3\u06f5 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631\u06cc \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u06f3\u06f9 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0622\u0646 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u06a9\u0648\u0686 \u0631\u0648 \u0627\u0633\u062a \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f8 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f5\u06f0\u06f0 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n