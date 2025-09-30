مسابقات جایزه ۳ هزار دلاری انجمن حرفه‌ای اسکواش بازان جهان (PSA) مهرماه به میزبانی فرانسه برگزار می‌شود و طبق اعلام مربی تیم ملی، سفارت فرانسه برای تنها نماینده ایران در این مسابقات ویزا صادر نکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن غلام نژاد سرمربی تیم ملی اسکواش گفت: مسابقات PSA (انجمن حرفه‌ای اسکواش بازان جهان) با جایزه ۳ هزار دلاری مهرماه در فرانسه برگزار می‌شود و سپهر اعتمادپور که تنها نماینده ایران در این مسابقات بود به دلیل عدم صدور ویزا از سوی سفارت فرانسه، این رقابت‌ها را از دست داد.

وی گفت: برای اعزام اعتمادپور به این مسابقات از یک ماه پیش تمام تمهیدات لازم انجام شده بود و حتی نامه فدراسیون جهانی را نیز به سفارت فرانسه ایمیل کرده بودیم و منتظر دریافت ویزا بودیم، اما هیچ پاسخی از سوی سفارت فرانسه دریافت نکردیم و متاسفانه شرایط اعزام اعتمادپور به این مسابقات فراهم نشد.

غلام نژاد در پایان خاطرنشان کرد: اعتمادپور امسال در رقابت‌های رنکینگ جهانی اسکواش با جایزه ۳ هزار دلاری که به میزبانی بنگلادش برگزار شد به مدال طلا دست یافت و هدفش این بود که در مسابقات PSA با جایزه ۳ هزار دلاری که به میزبانی فرانسه برگزار می‌شود با کسب خوش رنگ‌ترین مدال رنکینگ خود را بهبود ببخشد. او تلاشش بر این است که رنکینگ خود را زیر ۱۰۰ برساند تا برای نخستین بار بتواند سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را در اسکواش کسب کند.

