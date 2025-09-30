باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا برای ایجاد کمپین فوتبال باشگاه‌های کشور در حمایت از دکترین فدراسیون فوتبال مبنی اخراج رژیم صهیونی از جام جهانی اعلام آمادگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا؛ این باشگاه در راستا اجرا فعالیت‌های فرهنگی خود و همچنین همراهی با سیاست‌های فدراسیون فوتبال کشور مبنی بر درخواست کنار گذاشتن رژیم منحوس صهیونیستی از رقابت‌های جام جهانی ٢٠٢٦، آمادگی خود را جهت برپایی کمپین باشگاهی فوتبال ایران در حمایت از این تصمیم مقدس و خردمندانه اعلام می‌کند. بدیهی است همراهی کلیه باشگاه‌های فوتبال کشورمان با این کمپین باعث قوام و استحکام این سیاست خردمندانه فدراسیون فوتبال کشورمان خواهد شد.

پیش از این فدراسیون فوتبال نیز درخواست اخراج اسرائیل را به فیفا ارسال کرده بود.

رئیس کمیته پارالمپیک ایران هم در جریان مجمع انتخاباتی کمیته بین المللی پارالمپیک در سخنرانی خود در جمع اعضای مجمع خواستار تعلیق ورزش صهیونیست‌ها شده بود.

