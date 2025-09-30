معاون دادستان مرکز استان خوزستان، تأکید کرد: تبلیغات مراکز پزشکی باید تحت نظارت دقیق و با مجوزهای رسمی انجام و مراکز غیرمجاز پزشکی اجازه تبلیغ را نداشته و تبلیغات آنها باید فوراً جمع‌آوری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حمید ناصری در جلسه‌ای ویژه بررسی وضعیت تبلیغات پزشکی و راهکارهای مقابله با تبلیغات ناسالم و بی‌ضابطه در این حوزه بر اهمیت مدیریت صحیح تبلیغات پزشکی تأکید کرده و گفت: تبلیغات در امور پزشکی باید با دقت و نظارت کامل ساماندهی شوند. مراکز غیرمجاز پزشکی، به هیچ وجه نباید مجوز تبلیغ در سطح شهر داشته باشند و تبلیغات آنها باید در اسرع وقت جمع‌آوری شود.

وی افزود: تبلیغات پزشکی، همواره تأثیر مستقیمی بر سلامت روانی و تصمیم‌گیری مردم درباره معالجه و انتخاب مراکز درمانی دارد. به همین دلیل، سازمان نظام پزشکی باید با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان زیباسازی شهرداری اهواز، طرحی جامع برای تبلیغات پزشکی ارائه کند تا ایرادات تبلیغاتی در این حوزه برطرف گردد.

ناصری با تأکید بر استمرار نظارت‌ها و برخورد قاطع با تخلفات، عنوان کرد: حفظ اعتماد عمومی به خدمات پزشکی، یکی از مهم‌ترین وظایف ارگان‌های نظارتی در سطح استان است.

وی در ادامه افزود: حرمت و جایگاه پزشکان باید حفظ شود و اجازه ندهیم که برخی اقدامات غیرمسئولانه جایگاه این صنف شریف و زحمت‌کش، که با جان و سلامت مردم در ارتباط هستند، خدشه‌دار کند.

در این جلسه مقرر شد که دستگاه‌های مسئول، از جمله سازمان زیبا سازی شهرداری اهواز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، و سازمان نظام پزشکی، کمیته تخصصی مشترکی برای اجرای آئین‌نامه‌های نظارتی تشکیل و طرح پایش و جمع‌آوری تبلیغات مراکز غیرمجاز پزشکی به‌صورت جدی و مستمر اجرا شود.

