باشگاه خبرنگاران جوان - رتبه بندی هفته چهلم سال ۲۰۲۵ برترین پینگ‌پنگ‌بازان دنیا منتشر شد و شیما صفایی جایگاه نخست برترین پینگ‌پنگ‌بازان بانوی ایران را با قرار گرفتن در جایگاه ۱۸۵ دنیا حفظ کرد و ندا شهسواری با یک پله صعود در مکان ۲۳۱ دنیا قرار گرفت.

مهشید اشتری با دو پله ارتقاء، جایگاه ۲۶۱ را به خود اختصاص داد و الینا رحیمی با یک پله صعود در مکان ۲۷۵ دنیا جای گرفت.

در بخش مردان نیز نوشاد عالمیان در جایگاه ۸۰ دنیا بدون تغییر باقی ماند. بنیامین فرجی نفر دوم پینگ‌پنگ بازان ایرانی رده ۱۳۵ را به خود اختصاص داد. نوید شمس در رنکینگ در جایگاه ۱۶۰ قرار گرفت و نیما عالمیان جایگاه ۱۶۴ دنیا را به خود اختصاص داد.

در بخش مردان وانگ چوکین و لین شیدونگ هردو از چین جایگاه اول و دوم دنیا را در اختیار دارند و هوگو کالدرانو برزیلی در مکان سوم دنیا ایستاده است.