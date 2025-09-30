در جدیدترین رتبه‌بندی سال ۲۰۲۵ میلادی دختران ایران با صعود مواجه شدند و جایگاه مردان ایران تغییری نداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رتبه بندی هفته چهلم سال ۲۰۲۵ برترین پینگ‌پنگ‌بازان دنیا منتشر شد و شیما صفایی جایگاه نخست برترین پینگ‌پنگ‌بازان بانوی ایران را با قرار گرفتن در جایگاه ۱۸۵ دنیا حفظ کرد و ندا شهسواری با یک پله صعود در مکان ۲۳۱ دنیا قرار گرفت.

مهشید اشتری با دو پله ارتقاء، جایگاه ۲۶۱ را به خود اختصاص داد و الینا رحیمی با یک پله صعود در مکان ۲۷۵ دنیا جای گرفت.

در بخش مردان نیز نوشاد عالمیان در جایگاه ۸۰ دنیا بدون تغییر باقی ماند. بنیامین فرجی نفر دوم پینگ‌پنگ بازان ایرانی رده ۱۳۵ را به خود اختصاص داد. نوید شمس در رنکینگ در جایگاه ۱۶۰ قرار گرفت و نیما عالمیان جایگاه ۱۶۴ دنیا را به خود اختصاص داد.

در بخش مردان وانگ چوکین و لین شیدونگ هردو از چین جایگاه اول و دوم دنیا را در اختیار دارند و هوگو کالدرانو برزیلی در مکان سوم دنیا ایستاده است.

برچسب ها: پینگ پنگ باز ، مسابقات جهانی تنیس روی میز
خبرهای مرتبط
قارداشی: فشار روی نوشاد زیاد است، اما امیدواریم در هانگژو حداقل یک مدال بگیریم
صعود خیره کننده عالمیان پس از درخشش در فیدر چک
کاپیتان نوشاد، اولین لژیونر تاریخ پینگ پنگ ایران در لیگ چین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
بالای ۲۰ نفر از پرسپولیس با هوادار متمول ارتباط دارند/ درویش فقط به فکر ثبات خودش است
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
استفاده از فناوری FVS برای نخستین بار در فوتبال
حریف هندی سپاهان از لیگ قهرمانان آسیا ۲ کنار گذاشته شد
حریف استقلال؛ تیمی که اولین جام آسیایی را به پرسپولیس داد
فرخی: با پیروز‌های یزدانی انگیزه می‌گرفتم/محمدعلی گرایی قهرمان بزرگی کشتی فرنگی است
کلهر: پرسپولیس برای خروج از بحران باید برابر گل گهر پیروز شود
سرمربی تیم کاراته ناشنوایان: وزارت ورزش هنوز به وعده اش عمل نکرده است
تاکید سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بر استفاده از خرد جمعی
آخرین اخبار
صعود دختران و تثبیت جایگاه مردان در رده‌بندی جهانی تنیس روی میز
باشگاه سایپا به کمپین «اخراج اسرائیل از جام جهانی» پیوست
فرانسه به اسکواش‌باز ایران ویزا نداد
مدیر عامل لیگ برتری یک ماه محروم شد/ آوار جرایم انضباطی بر لیگ برتر فوتبال
تاکید سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بر استفاده از خرد جمعی
حریف استقلال؛ تیمی که اولین جام آسیایی را به پرسپولیس داد
برگزاری مراسم هفته جهانی ناشنوایان با ابلاغ پیام تبریک رئیس جمهور توسط سخنگوی دولت
سرمربی تیم کاراته ناشنوایان: وزارت ورزش هنوز به وعده اش عمل نکرده است
حریف هندی سپاهان از لیگ قهرمانان آسیا ۲ کنار گذاشته شد
کلهر: پرسپولیس برای خروج از بحران باید برابر گل گهر پیروز شود
استفاده از فناوری FVS برای نخستین بار در فوتبال
فرخی: با پیروز‌های یزدانی انگیزه می‌گرفتم/محمدعلی گرایی قهرمان بزرگی کشتی فرنگی است
بالای ۲۰ نفر از پرسپولیس با هوادار متمول ارتباط دارند/ درویش فقط به فکر ثبات خودش است
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
تراکتور ۰ - ۰ الوحده امارات/ دومین تساوی شاگردان اسکوچیچ در آسیا
ترکیب تراکتور برای دیدار امشب مقابل الوحده
از استارت آسیایی اسکوچیچ تا شعبده‌بازی درویش در برنامه ورزشی دست اول
نشست تخصصی ورزش؛ از اردو با تیراندازان چین تا درخواست عضویت در تیم ملی دوومیدانی ایران
سفر ۸۰۰۰ کیلومتری برای فراموشی شکست داربی
انتقاد هندی‌ها از سیاست AFC در قبال سفر به ایران
بازدید سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات از اردوی تیم گلبال جوانان
دبیر: مشکل من با خائنین و وطن‌فروش‌ها است/ توقعم از کشتی بالاست
جین جو جیان:حضور فعال بانوان در یخ مرا شگفت زده کرد
علی نژاد در افتتاح مراسم فان ران: ورزش فقط رقابت نیست
برگزاری مراسم دو تفریحی فاران ران بازی‌های آسیایی آیچی _ناگویا
بنیادی‌فر: باید در هر بازی بالای ۵۰ میلیون دستمزد بگیریم
ذکایی: لباس داور نماد هویت و اقتدار اوست