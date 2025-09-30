مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند، از افزایش فروش پنج درصدی محصولات این واحد پتروشیمی در ۶ ماه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ عباس کریمی گفت: شرکت پتروشیمی شازند در این مدت با مدیریت صحیح، حرفه‌ای و اثربخش عملکرد مثبت و با ثباتی در زمینه تولید و فروش محصولات خود به جا گذاشت.

وی بیان کرد: پتروشیمی شازند در ۶ ماه نخست امسال، ۱۸ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان درآمد بابت فروش محصولات خود به دست آورد که این رقم در مدت مشابه قبل، ۱۷ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومان بود.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند ادامه داد: رشد پنج درصدی شاراک در حالی بوجود آمد که این شرکت در ۶ ماهه اول سال جاری علاوه بر توقف صادرات محصول A۸۰ به افغانستان (۲۵ درصد کل فروش ادوارگذشته)، توقف ۴۰ روزه تولیدات خود را جهت تعمیرات اساسی و گسترده آن هم در شرایط جنگ ۱۲ روزه تجربه کرد.

کریمی اظهار کرد: همان گونه که انتظار می‌رفت با انجام تعمیرات اساسی گسترده در مجتمع پتروشیمی شازند که در ۱۱ سال اخیر به لحاظ حجم کار، کم سابقه بوده، تولیدات مجتمع و میزان فروش محصولات این شرکت و به تبع آن افزایش درآمدهای شاراک روند صعودی داشته که این مهم نقطه امیدی برای سهامداران خواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر بر اساس آمارها، تولیدات اکثر واحدهای مجتمع بیشتر از ظرفیت است که طبق پیش‌بینی‌ها و بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های تیم مدیریتی شازند، این روند تا پایان سال جاری ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند افزود: بر اساس گزارش منتشر شده در کدال، پتروشیمی شازند در شهریورماه امسال موفق به کسب درآمد سه هزار و ۷۲۴ میلیارد تومانی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (سه هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان) رشد ۲ درصدی داشته است.

کریمی عنوان کرد: اگر چه این افزایش درصد و بهبود وضعیت فروش و درآمد شرکت محدود بوده اما باید به این نکته توجه داشت که در شرایط نوسانات در بازارهای جهانی، کاهش مقداری صادرات به دلیل توقف صادرات محصول A۸۰ به افغانستان، ریل‌گذاری پتروشیمی شازند با مدیریت صحیح و حرفه‌ای در مسیر درستی انجام شده و با توجه به اهمیت تولیدات استراتژیک این شرکت و نیز انتشار آمارهای ۶ ماهه نخست سال جاری، می‌توان گفت پتروشیمی شازند تا پایان سال جاری عملکرد قابل دفاعی از خود به نمایش می‌گذارد.

پتروشیمی شازند در سال ۱۳۷۲ بهره‌برداری شد و به عنوان یکی از واحدهای فرادستی مطرح برای زنجیره بزرگی از تولیدکنندگان متوسط و کوچک کشور کارسازی و تامین مواد اولیه دارد.

منبع ایرنا