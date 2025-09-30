باشگاه خبرنگاران جوان - در جنوب اسپانیا، جایی که آفتاب اندلس هنوز بر سنگ‌ها می‌تابد، باستان‌شناسان به آرامگاهی رسیدند که گویی در دل زمان یخ زده است.

کشف یک دولمن (بناهای سنگیِ باستانی، به‌ویژه گورهایِ «میزسنگی» عظیم‌الجثه) در منطقه تِبا (Teba) در اندلس اسپانیا، بار دیگر نگاه‌ها را به رازهای تمدن‌های نخستین کشاند.

یک آرامگاه جمعی برای اجداد باستانی

این سازه عظیم که قدمتش به ۵۰۰۰ سال پیش بازمی‌گردد، نه تنها یک آرامگاه جمعی برای اجداد باستانی ماست، بلکه صندوقچه‌ای از نشانه‌های تجارت، باورهای معنوی و شاید حتی کیهان‌شناسی آن روزگاران به شمار می‌رود؛ از صدف‌های دریایی که راهی طولانی از سواحل تا کوهستان طی کرده‌اند، تا سلاح‌هایی که قدرت و جایگاه مردگان را نشان می‌دهند، همه در کنار هم تصویری حیرت‌انگیز از جهان نیاکان‌مان ترسیم می‌کنند.

معمای دولمن تبا

در دل کوهستان‌های اندلس، باستان‌شناسان موفق شدند یک بنای سنگی عظیم به طول ۱۳ متر را کشف کنند؛ آرامگاهی که با تخته‌سنگ‌های ایستاده و سقف‌های سنگی عظیم ساخته شده و در گذشته با خاک و سنگ پوشیده می‌شد تا به شکل یک تپه نمایان شود.

آرامگاهی برای یک قبیله، نه یک فرد

این مقبره تنها مخصوص یک فرد نبوده است. درون آن اتاقک‌های متعددی شناسایی شد که اجساد انسان‌های گوناگون در آن قرار داشته‌اند. این نشان می‌دهد که دولمن تبا مکانی جمعی برای دفن مردگان قبیله بوده و شاید در طول نسل‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

اشیای تدفینی؛ از صدف دریا تا سلاح مرگبار

در میان اجساد، اشیایی عجیب و ارزشمند به دست آمده است: صدف‌های دریایی در مکانی کوهستانی، تکه‌های عاج، سر پیکان‌ها و حتی یک «تبر-نیزه» یا همان «هالبرد». این اشیا نشان می‌دهد مردگان این مقبره نه تنها از جایگاه اجتماعی ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند، بلکه روابط تجاری و فرهنگی گسترده‌ای نیز با دیگر مناطق داشته‌اند.

نشانه‌های شبکه‌های باستانی تجارت

وجود صدف دریا در منطقه‌ای دور از ساحل، ثابت می‌کند که جوامع نیاکان ما هزاران سال پیش شبکه‌های تبادل و تجارت را شکل داده بودند. شاید این اشیا تنها وسیله‌ای برای تزیین یا تجارت نبودند، بلکه معنایی نمادین داشته‌اند؛ پیوندی میان دریا و مرگ، زندگی و جهان پس از آن.

دولمن؛ تنها آرامگاه یا رصدخانه کیهانی؟

پژوهشگران می‌گویند این‌گونه بناهای سنگی تنها جایگاه تدفین نبوده‌اند. بعضی نشانه‌ها حاکی از آن است که دولمن‌ها می‌توانستند نقشی آیینی، نشانه‌ای از مالکیت سرزمین یا حتی ارتباطی با پدیده‌های کیهانی مانند حرکت خورشید و ستارگان داشته باشند.

رمزگشایی از سکوت سنگ‌ها

پروژه پژوهشی «یادمان، زمان و جامعه» به سرپرستی محققان دانشگاه کادیس، این کشف را هدایت کرده است. یافته‌های آنان نشان می‌دهد که دولمن‌ها فراتر از معماری سنگی ساده بوده‌اند؛ آن‌ها داستان‌هایی از باور، قدرت و جهان‌بینی انسان‌های باستانی در دل خود دارند.

فهم بهتر از گذشته انسان

کشف دولمن ۵۰۰۰ ساله تبا در اسپانیا، تنها یک رویداد باستان‌شناسی نیست، بلکه دروازه‌ای است به سوی فهم بهتر از گذشته انسان. این بنا، با عظمت و اسرارش، ما را به سفری در زمان می‌برد؛ سفری که نشان می‌دهد اجداد ما چگونه می‌زیستند، چگونه می‌مردند، و چگونه با مرگ و جهان پس از آن کنار می‌آمدند. شاید راز واقعی این دولمن‌ها نه فقط در سنگ‌هایشان، که در پرسش‌هایی باشد که هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند؛ پرسش‌هایی که ما را همچنان به خواندن، جستجو کردن و شگفت‌زده شدن وا می‌دارند.

منبع: همشهری آنلاین