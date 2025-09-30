باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما تمام تلاش خود را میکنیم تا به مشترکان بد مصرف بگوییم که نه تنها به خود آسیب میزنند، بلکه به همسایگان و محیط زیست نیز صدمه میزنند. ضرورت ندارد که رفاه از بین برود، در حالی که میتوان با مصرف کمتر، رفاه را حفظ کرد.
او ادامه داد: برای مثال، اگر شیر آب را تا نیمه باز نگه داریم و در زمان مسواک زدن یا استحمام آن را ببندیم، میتوانیم از هدر رفت آب جلوگیری کنیم. همچنین در برخی از شهرهای دنیا، در زمان خشکسالی، فرمانداران به مردم توصیه کردهاند که با استفاده از دو آجر در سیفون سرویس بهداشتی، حجم آب تخلیه را کاهش دهند. این اقدامات ساده میتواند تأثیر زیادی در صرفهجویی آب داشته باشد.
بزرگزاده افزود: ما در تلاش هستیم که فناوری کولرها را بهبود بخشیم تا در سال آینده کولرهای آبی با مصرف انرژی و آب کمتر را معرفی کنیم. همچنین کاهندههایی را در سطح شهر توزیع میکنیم که هزینه آن بین ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است و هزینه آن را در ۱۲ قسط کم میکنیم.
او تأکید کرد: در کنار اصلاح رفتار مصرفکنندگان، باید به آنها آموزشهای لازم را ارائه دهیم تا نتایج مفیدی از این تغییرات به دست آورند. اما اگر مردم به این توصیهها گوش ندهند، با توجه به اینکه در تهران ۶ تا ۷ درصد بد مصرف داریم که بیش از دو برابر الگو آب مصرف میکنند اقدامات سختگیرانهتری لازم خواهد بود.
سخنگوی صنعت آب کشور در پایان خاطرنشان کرد: با ادامه سالهای آبی خشک، اقدامات سختگیرانهتر ضروری خواهد بود، چرا که راهی جزء این نداریم.