موقوفات باید از اجاره‌داری خارج شده و به‌سمت سرمایه‌گذاری، مولدسازی و تولید حرکت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - بیگدلی معاون بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه در مراسم افتتاحیه پروژه اداری-تجاری موقوفه میرزاخلیل بابل ضمن تحسین اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در اراضی موقوفات مازندران، گفت: موقوفات باید از اجاره‌داری خارج شده و به‌سمت سرمایه‌گذاری، مولدسازی و تولید حرکت کند.

او افزود: با اجرای پروژه اداری-تجاری موقوفه میرزاخلیل شهرستان بابل شاهد افزایش ۶۰۰ برابری درآمد موقوفه هستیم.

برزگر رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بابل هم درخصوص این پروژه، گفت: پروژه اداری-تجاری موقوفه میرزاخلیل بابل در ۹ طبقه با ۴۸ واحد و مساحت عرصه ۸۰۰ مترمربع و مساحت هر طبقه ۴۶۰ مترمربع تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

برچسب ها: سازمان اوقاف ، ثبت موقوفات
