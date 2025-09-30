معاون اول رئیس‌جمهور دستورات لازم برای رسیدگی به وضعیت دانشجویان مصدوم حادثه تصادف رانندگی جاده سمنان - سرخه را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف صبح امروز -سه‌شنبه ۸ مهرماه- در تماس‌های تلفنی جداگانه با محمدجواد کولیوند استاندار سمنان و پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر، ضمن جویا شدن از آخرین روند درمانی و امداد رسانی به حادثه دیدگان تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه، دستورات لازم برای رسیدگی فوری و کامل به وضعیت این مصدومان را صادر کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین ضمن تسلیت به خانواده دانشجویان که در این حادثه عزیزان خود را از دست داده‌اند و آرزوی شفای عاجل برای مصدومین این حادثه، تاکید کرد که علت بروز این سانحه هرچه سریعتر بررسی و نتیجه به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس‌جمهور

