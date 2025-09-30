فرمانده انتظامی استان فارس گفت: ۴۳ باند قاچاق منهدم و بیش از ۱۰ تن و ۳۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی استان فارس، با ارائه گزارشی از اقدامات پلیس در شش‌ماهه اول سال جاری، به تشریح مهم‌ترین دستاورد‌های این مجموعه پرداخت و گفت: در حوزه مبارزه با جرائم سایبری در این مدت، پلیس فتا موفق به دستگیری ۵۳۰ متهم در حوزه جرائم فضای مجازی شد و نرخ کشف این جرائم به بیش از ۸۵ درصد رسید.

او به کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار‌های ثبت‌شده، مجموع مجروحان ناشی از تصادفات درون و برون‌شهری ۱۰ درصد کاهش یافته و تعداد متوفیان نیز با کاهش ۳ درصدی همراه بوده است.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به کنترل و کشف سرقت‌ها اظهار کرد: در حوزه مقابله با سرقت، وقوع این جرائم ۱۲ درصد کاهش داشته و در مقابل، کشف سرقت‌ها با رشد ۱۸ درصدی مواجه بوده است. همچنین ۵ هزار و ۹۷۲ سارق در این مدت دستگیر شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

او بیان کرد: پلیس فارس موفق به انهدام ۴۵ باند سرقت در سطح استان شده و در این عملیات‌ها، ۱۳۸ سارق و ۲۶ مالخر دستگیر شدند. این اقدامات منجر به کشف ۲۷۴ فقره انواع سرقت گردیده است.

سردار ملکی بیان کرد: در نیمه نخست سال، حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان انواع کالای قاچاق کشف شده است. همچنین ۲ هزار و ۴۷۳ خودرو توقیف و ۳ هزار و ۱۰ نفر متهم در این رابطه دستگیر شدند. میزان کشفیات کالای قاچاق نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد چشمگیر ۱۸۹ درصدی داشته است.

او همچنین گفت: در حوزه مبارزه با مواد مخدر، ۴۳ باند قاچاق منهدم و بیش از ۱۰ تن و ۳۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است. در این عملیات‌ها، ۴۸۶ خودرو حامل مواد مخدر توقیف و ۱۰ هزار و ۸۴۶ متهم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵ هزار و ۹۸۵ معتاد متجاهر در سطح استان جمع‌آوری شده‌اند.

