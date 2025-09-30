همزمان با روز آتش نشانی و ایمنی، از آتش‌نشانان در شهرکرد تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ آیین تجلیل از آتش نشانان با حضور حجت الاسلام والمسلمین فاطمی نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهرکرد، فرماندار، شهردار، جمعی از مسئولین و آتش نشانان و خانواده هایشان در مجتمع لاله شهرکرد برگزار شد.

در این مراسم بر نقش و جایگاه آتش نشانان در فرهنگ ایثار و خدمت تاکید شد.

اجرای طنز، موسیقی و اهدای لوح تقدیر به آتش نشانان از بخش‌های این مراسم بود.

همچنین رژه خودرو‌های سنگین و سبک آتش‌نشانی و ادای احترام آتش نشان به مقام شامخ شهدا از دیگر برنامه‌های روز آتش نشانی و ایمنی بود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تجلیل از آتش نشانان ، روز آتش نشانی و ایمنی
خبرهای مرتبط
برگزاری رزمایش زلزله در مدارس چهارمحال و بختیاری+تصاویر
اعلام برنامه‌های ۷ مهرماه روز آتش نشانی در شهرکرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رسیدگی به ۹۸ درصد پرونده‌های قاچاق در تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری
ارائه خدمات جامع به ۱۶ هزار سالمند در چهارمحال و بختیاری
بیماری‌های قلبی‌عروقی همچنان در صدر عوامل مرگ‌ومیر
تسریع روند تاسیس نخستین دانشکده داروسازی در شهرکرد
آخرین اخبار
ارائه خدمات جامع به ۱۶ هزار سالمند در چهارمحال و بختیاری
تسریع روند تاسیس نخستین دانشکده داروسازی در شهرکرد
بیماری‌های قلبی‌عروقی همچنان در صدر عوامل مرگ‌ومیر
رسیدگی به ۹۸ درصد پرونده‌های قاچاق در تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری