باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ آیین تجلیل از آتش نشانان با حضور حجت الاسلام والمسلمین فاطمی نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهرکرد، فرماندار، شهردار، جمعی از مسئولین و آتش نشانان و خانواده هایشان در مجتمع لاله شهرکرد برگزار شد.

در این مراسم بر نقش و جایگاه آتش نشانان در فرهنگ ایثار و خدمت تاکید شد.

اجرای طنز، موسیقی و اهدای لوح تقدیر به آتش نشانان از بخش‌های این مراسم بود.

همچنین رژه خودرو‌های سنگین و سبک آتش‌نشانی و ادای احترام آتش نشان به مقام شامخ شهدا از دیگر برنامه‌های روز آتش نشانی و ایمنی بود.