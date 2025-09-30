مدیر کل بهزیستی استان یزد در آستانه روز جهانی سالمند، از اجرای طرح سلام محله در یزد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- نادر هومنیان مدیر کل بهزیستی استان یزد در نشست با اصحاب رسانه در آستانه روز جهانی سالمند از اجرای طرح سلام محله در یزد خبر دادو گفت:اهداف کلان طرح سلام محله، استفاده از ظرفیت‌های بومی و مشارکت‌محور در مسیر ارتقای سلامت اجتماعی است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به جایگاه سالمندان در خانواده و جامع افزود: پویش «رز مهربانی» با هدف ترویج فرهنگ تکریم سالمندان و تقویت ارتباط عاطفی میان نسل‌ها در استان یزد طراحی شده است.

هومنیان ادامه داد: در قالب این پویش، فرزندان و نوه‌ها تشویق می‌شوند با یک شاخه گل به دیدار پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های خود بروند، اقدامی که علاوه بر ایجاد لحظاتی صمیمی، به کاهش احساس تنهایی و افزایش نشاط روانی و اجتماعی سالمندان کمک می‌کند.

وی بیان کرد:امروز با رشد جمعیت سالمندان در کشور و به‌ویژه استان یزد، وظیفه حوزه سلامت سنگین‌تر از گذشته است.

هومنیان گفت: در حال حاضر ۱۱.۸ درصد جمعیت یزد را سالمندان تشکیل می‌دهند؛ آماری که از یکسو بیانگر افزایش امید به زندگی در جامعه ایرانی است و از سوی دیگر زنگ هشداری برای تقویت زیرساخت‌های مراقبتی و آموزشی محسوب می‌شود.

مدیرکل بهزیستی یزد گفت: خدمات این اداره کل به‌ویژه در حوزه نگهداری بیماران روانی مزمن، سالمندان و افراد زیرپوشش، نیازمند حمایت و مشارکت نیکوکاران است و این اداره کل آماده همکاری با نیکوکاران و استفاده از ظرفیت‌های این بخش برای ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف است.

وی با تاکید بر اینکه سالمندی، نه پایان راه بلکه آغاز مرحله‌ای ارزشمند از زندگی است که با برنامه‌ریزی و الگوی صحیح می‌تواند همراه با نشاط، سلامت و عزت باشد، ازبرگزاری برنامه‌های فرهنگی آموزش کارکنان، ویزیت در منزل، تجلیل از سالمندان در راستای تکریم سرمایه‌های انسانی خبر داد.

هومنیان، روند پیر شدن در استان یزد را روندی خطی خواند و گفت: هرچند پیر شدن جامعه از حیث افزایش امید به زندگی در جامعه امیدوارکننده است ولی به لحاظ برنامه داشتن برای سالمندان نیازمند تدبیر مناسب و برنامه‌ریزی برای این قشر هم در محیط‌های عمومی و هم خصوصی هستیم.

وی از اجرای طرح کهورت سالمندی(رصد روند پیر شدن جامعه) در استان خبر داد و گفت: البته اخیراً دامنه سنی و واژگان سالمندی در کشور تغییر کرده است به طوری که در حال حاضر از سن ۶۰ تا ۷۵ سال دوره سالمندی، از ۷۶ تا ۹۰ سالگی دوره سالخوردگی و از سنین ۹۱ به بالا را دوران کهنسالی می‌نامیم.

هومنیان با بیان این ۶۰ درصد سالمندان استان را بانوان و ۶۰ درصد از سالمندان زن را افراد تنها تشکیل می‌دهند، گفت: احساس تنهایی یکی از معضلات دوران سالمندی است لذا طرح مطالعاتی «شهر و محیط دوستدار سالمند» در حال اجراست که یزد دومین استان کشور به لحاظ پیگیری و اجرای آن است.

مدیر کل بهزیستی استان یزد گفت: استان یزد ۴۷ هزار نفر تحت پوشش دارد که ۳۲ هزار نفر از آنها از بهزیستی خدمات و حدود ۲۰ هزار نفر نیز مستمری دریافت می‌کنند. ‌