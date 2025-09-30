باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک نظرسنجی جدید که توسط نیویورک تایمز انجام شده، کاهش چشمگیری در حمایت شهروندان آمریکا از رژیم تروریستی اسرائیل را نشان میدهد؛ به طوری که ۳۵ درصد از آمریکاییها اعلام کردهاند که از فلسطینیها حمایت میکنند.
در مقابل ۳۴ درصد که از اسرائیلیها حمایت میکنند. این یک کاهش قابل توجه نسبت به ابتدای جنگ است؛ زمانی که ۴۷ درصد از رژیم تروریستی اسرائیل حمایت میکردند و ۲۰ درصد طرفدار فلسطین بودند.
این نظرسنجی توضیح داد که اکثریت آمریکاییها با ادامه کمکهای آمریکا به رژیم تروریستی اسرائیل مخالف هستند، در حالی که بیش از ۶۰ درصد معتقدند که این رژیم تروریستی باید به جنگ پایان دهد، حتی اگر همه اسرا آزاد نشده باشند.
این نظرسنجی همچنین فاش کرد که حدود ۴۰ درصد از آمریکاییها معتقدند که رژیم تروریستی اسرائیل عمدا غیرنظامیان فلسطینی را در غزه میکشد؛ این رقم دو برابر آماری است که در ابتدای جنگ ثبت شده بود.
نتایج همچنین نشان داد که بیش از ۷۰ درصد از آمریکاییهای ۳۰ ساله و کمتر با ادامه کمکها به رژیم تروریستی اسرائیل مخالف هستند، که این امر نشاندهنده تغییر قابل توجهی در مواضع نسل جوان آمریکا نسبت به جنگ است.
منبع: المیادین