طبق نظرسنجی نیویورک تایمز، حمایت از اسرائیل در آمریکا به طور چشمگیری افت کرده است، به طوری که ۳۵ درصد آمریکایی‌ها جانب فلسطینی‌ها را گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک نظرسنجی جدید که توسط نیویورک تایمز انجام شده، کاهش چشمگیری در حمایت شهروندان آمریکا از رژیم تروریستی اسرائیل را نشان می‌دهد؛ به طوری که ۳۵ درصد از آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که از فلسطینی‌ها حمایت می‌کنند.

در مقابل ۳۴ درصد که از اسرائیلی‌ها حمایت می‌کنند. این یک کاهش قابل توجه نسبت به ابتدای جنگ است؛ زمانی که ۴۷ درصد از رژیم تروریستی اسرائیل حمایت می‌کردند و ۲۰ درصد طرفدار فلسطین بودند.

این نظرسنجی توضیح داد که اکثریت آمریکایی‌ها با ادامه کمک‌های آمریکا به رژیم تروریستی اسرائیل مخالف هستند، در حالی که بیش از ۶۰ درصد معتقدند که این رژیم تروریستی باید به جنگ پایان دهد، حتی اگر همه اسرا آزاد نشده باشند.

این نظرسنجی همچنین فاش کرد که حدود ۴۰ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که رژیم تروریستی اسرائیل عمدا غیرنظامیان فلسطینی را در غزه می‌کشد؛ این رقم دو برابر آماری است که در ابتدای جنگ ثبت شده بود.

نتایج همچنین نشان داد که بیش از ۷۰ درصد از آمریکایی‌های ۳۰ ساله و کمتر با ادامه کمک‌ها به رژیم تروریستی اسرائیل مخالف هستند، که این امر نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در مواضع نسل جوان آمریکا نسبت به جنگ است.

منبع: المیادین

برچسب ها: حمایت از فلسطین ، حامیان فلسطین
خبرهای مرتبط
پرتاب کفش به نتانیاهو در تظاهرات کره‌ای‌ها + فیلم
تظاهرات مردم نیویورک همزمان با سخنرانی نتانیاهو
ضرب و شتم و بازداشت، بهای حمایت از فلسطین + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جسد سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه در پاریس پیدا شد
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
آمریکا سیستم‌های ضد پهپاد به دانمارک ارسال می‌کند
۲ زخمی در پی عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری
آخرین اخبار
صدور حکم غیابی اعدام برای رئیس جمهور سابق کنگو
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
زلزله شدید ۶ ریشتری اندونزی را لرزاند
قطر: مواردی در طرح ترامپ نیاز به شفاف‌سازی و مذاکره دارد
اوپک گزارش‌ها در مورد افزایش تولید نفت را رد کرد
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
آمریکا سیستم‌های ضد پهپاد به دانمارک ارسال می‌کند
کشته شدن ۹ نفر در حادثه‌ای در نیروگاه برق چنای هند
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
عربستان آمادگی خود را برای همکاری با آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس در غزه اعلام کرد
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
جمهوری چک ورود دیپلمات‌های روسی را محدود می‌کند
۲ زخمی در پی عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری
جسد سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه در پاریس پیدا شد
بسته‌شدن گذرگاه تورخم در پی قطع اینترنت افغانستان
برکناری سراج‌الدین حقانی از وزارت کشور طالبان
طرح استراتژیک آسه آن برای کاهش وابستگی تجاری به آمریکا
بازگشت استعمار پیر: تونی بلر، چهره‌ای منفور در فلسطین، مأمور اداره غزه می‌شود
قطر: عذرخواهی اسرائیل اعتراف به گناه است
حماس بررسی طرح صلح ترامپ برای غزه را آغاز کرد
روسیه در واکنش به طرح ترامپ: خواهان نتیجه صلح‌آمیز در خاورمیانه هستیم
طرح صلح ترامپ برای غزه: نجات نتانیاهو و دفن رویای کشور فلسطین
نخاله: طرح ترامپ-نتانیاهو، نقشه آمریکا برای انفجار منطقه است
واکنش جنبش احرار به طرح ترامپ: ابزاری برای نجات نتانیاهو است
کشتی باری در عدن همچنان می‌سوزد
سقوط قیمت نفت درپی انتظار برای افزایش تولید اوپک پلاس