باشگاه خبرنگاران جوان - آرش وثیق رییس اداره دامپزشکی شهرستان بویین‌زهرا گفت: ۶۵ قلاده سگ در طرح رایگان واکسیناسیون هاری سگ‌های گله و سگ‌های اهلی تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند که این اقدام با هدف پیشگیری و کنترل بیماری هاری و ارتقای سلامت عمومی جامعه اجرا شد.

وی ادامه داد: کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان بویین زهرا ضمن حضور در روستاها، علاوه بر واکسیناسیون رایگان حیوانات، آموزش‌های لازم درباره بیماری هاری، راه‌های انتقال آن و اهمیت رعایت نکات بهداشتی را به ساکنان ارایه دادند.

وثیق بیان کرد: واکسیناسیون منظم سگ‌ها مهم‌ترین و مؤثرترین روش پیشگیری از این بیماری به شمار می‌رود و اجرای چنین طرح‌هایی نقش بسزایی در کاهش خطر انتقال هاری به انسان‌ها و سایر حیوانات دارد.

به گفته این مسئول، با اجرای این طرح، سگ‌های گله و سگ‌های نگهبان روستایی تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند و انتظار می‌رود این اقدام، علاوه بر حفاظت از سلامت دام‌ها، امنیت و آرامش بیشتری برای ساکنان مناطق روستایی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه بیماری هاری یک بیماری ویروسی بسیار خطرناک و کشنده است که می‌تواند انسان و حیوانات را مبتلا کند، تصریح کرد: این بیماری از طریق گزش یا تماس با بزاق حیوان آلوده منتقل می‌شود و علایم آن شامل تغییر رفتار حیوان، ترس از آب (هیدروفوبیا)، افزایش تحریک‌پذیری، افسردگی و در نهایت فلج و مرگ است.

به گفته این مسئول، هاری در انسان نیز به‌شدت کشنده و درمان پس از بروز علائم، ناممکن است و به همین دلیل پیشگیری از طریق واکسیناسیون حیوانات حساس به‌ویژه سگ‌ها، اهمیت حیاتی دارد و واکسیناسیون منظم سگ‌ها نه‌تنها سلامت حیوانات را تضمین می‌کند، بلکه از شیوع بیماری در بین دیگر حیوانات و انسان‌ها جلوگیری خواهد کرد.

رییس اداره دامپزشکی شهرستان بویین‌زهرا عنوان کرد: اجرای این طرح‌ها، به‌ویژه در مناسبت‌هایی مانند روز جهانی مبارزه با هاری، نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی، پیشگیری از شیوع بیماری و حفاظت از سلامت جامعه دارد، رعایت نکات بهداشتی، مراقبت از حیوانات و واکسیناسیون منظم، مهم‌ترین ابزار‌های کنترل و پیشگیری از هاری در سطح روستا‌ها و مناطق شهری به شمار می‌روند.

منبع: ایرنا