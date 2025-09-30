سرپرست و کارمندان کنسولگری افغانستان در بِن آلمان به صورت دسته جمعی استعفا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- حمید ننگیالی کبیری، سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر بُن آلمان، در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که او و همه کارمندان این نهاد دیپلماتیک به صورت دسته‌جمعی از سمت‌های خود استعفا دادند. 

او گفته است که این تصمیم در واکنش به اقدام دولت آلمان برای پذیرش نمایندگان طالبان و سپردن این نمایندگی به آنان اتخاذ شده است.

 کبیری گفت که این کنسولگری از هنگام قدرت‌گیری طالبان، «استقلال» خود را حفظ کرده و اسناد شهروندان را در اختیار «حکومت کابل» قرار نداده است.

 کبیری گفت که تمام اسناد و دارایی‌های کنسولگری به وزارت خارجه آلمان سپرده می‌شود.

 قرار است یکی از دیپلمات‌های طالبان به این نمایندگی فرستاده شود.

گفتنی است، لطف‌الله سادات،سرکنسول افغانستان در بن، حدود یک سال پیش از سمت خود کناره‌گیری کرد.

