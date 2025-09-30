عملیات لایروبی بند انحرافی طاق پل شکسته خرم‌آباد با هدف احیای ظرفیت کامل آب گیری برای آب مورد نیاز ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستا‌های پایین دست شهر خرم آباد آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر امور آب شهرستان خرم آباد گفت: عملیات لایروبی این بند به عنوان یکی از دو بند و شبکه مدرن شهرستان خرم‌آباد، که مخزن آن طی سال‌های گذشته و در پی وقوع سیلاب‌های متعدد در فصل بارش، به طور کامل پر از رسوب شده بود، با هدف روان‌سازی دریچه‌ها، افزایش ظرفیت آب‌گیری مخزن و کانال‌های آب‌بر، و همچنین کاهش فشار وارده بر جسم بند انجام خواهد شد.

 مهرداد محمدی اعلام داشت: بند انحرافی و شبکه آبیاری طاق پل با داشتن ۸۰۰ هکتار اراضی تحت پوشش، نقش مهم و حیاتی در تولید محصولات زراعی و رونق اقتصاد کشاورزی روستا‌های پایین‌دست شهر خرم‌آباد ایفا می‌کند.

 با اجرای این عملیات، ضمن جلوگیری از هدررفت آب و احیای کامل ظرفیت این سازه مهم، حیات دوباره‌ای به بند بخشیده خواهد شد و این امر باعث می‌شود همه اراضی شبکه آبیاری پایین‌دست، از آب موجود بهره‌مند شده و شاهد افزایش چشمگیر بهره‌وری در بخش کشاورزی منطقه باشیم.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: لای روبی رودخانه ها ، لرستان
خبرهای مرتبط
مدیر شرکت آب منطقه‌ ای لرستان:
۱۲۷ نقطه آسیب دیده از سیل در لرستان برای لایروبی شناسایی شد
لرستان؛
كشف 5 ميليارد ریال کالای قاچاق در لرستان
لایه روبی بیش از ۷ کیلومتر رودخانه‌های در معرض تهدید سیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بی‌توجهی و کم‌کاری؛ مقصر اصلی خواب سنگین نهضت ملی مسکن در لرستان
بیش از ۱۵۶ هزار لرستانی در صف تسهیلات مسکن!
اعلام زمان ثبت‌نام و الزام به استعفاء برای داوطلبان شورا‌های شهر و روستا
آخرین اخبار
بیش از ۱۵۶ هزار لرستانی در صف تسهیلات مسکن!
بی‌توجهی و کم‌کاری؛ مقصر اصلی خواب سنگین نهضت ملی مسکن در لرستان
اعلام زمان ثبت‌نام و الزام به استعفاء برای داوطلبان شورا‌های شهر و روستا
جهش گردشگری در لرستان؛ بوم‌گردی‌ها پنج برابر شد
سایه سالمندی بر لرستان؛ جوانان در راه مهاجرت، زاد و ولد در سراشیبی
پرواز امید متوقف شد؛ حسرت زائران لرستانی برای سفر معنوی مشهد مقدس
آغاز عملیات لایروبی بند انحرافی طاق پل شکسته خرم‌آباد
۲۲۰۰ تن تولید سالانه ماهی؛ صید موفقیت در مزارع سردآبی بروجرد
نجات زمین‌های لرستان با کنترل بیولوژیک
لرستان میزبان ۱۱ روستای زیبای گردشگری شد
تحولی بزرگ در دل لرستان؛ نوسازی بیش از ۵۰۰ مدرسه و کلاس درس
جریان زلال رودخانه کشکان دوباره در رگ‌های پلدختر جاری شد + فیلم
بعد از ۱۵ سال انتظار؛ هتل بام خرم‌آباد در آسمان شهر می‌درخشد!
۷ کیلومتر تا آرامش؛ روستای دره اسپر دورود پایلوت گردشگری روستایی