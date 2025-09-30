خادمان حرم حضرت معصومه (س) و اصحاب رسانه قم با حضور در منزل مادر شهید حسین دخانچی از سال‌ها صبوری و ایثار مادر این شهید والامقام تجلیل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی  -در مراسمی صمیمی و معنوی، جمعی از خبرنگاران استان قم و خادمان حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با همراهی پرچم متبرک آستان بانوی کرامت، به دیدار مادر شهید والامقام حاج حسین دخانچی رفتند و از سال‌ها صبوری و ایثار ایشان تجلیل کردند.

خانم شهلا منزوی، مادر این شهید گران‌قدر، ضمن قدردانی از خادمان حرم و فعالان رسانه‌ای، با لحنی پر از مهر گفت: از همه، به‌ویژه اصحاب رسانه می‌خواهم دیدار با خانواده‌های شهدا را به‌عنوان یک وظیفه مستمر در برنامه‌های خود قرار دهند. این دیدارها نه‌تنها دلگرمی ماست، بلکه یادآور ارزش‌های فراموش‌نشدنی انقلاب است.

او در ادامه، با یادآوری خاطراتی از فرزند شهیدش، تأکید کرد: حسین همواره بر پیروی از ولایت و حفظ حجاب تأکید داشت و این باورها را با تمام وجود زندگی می‌کرد.

در پایان این دیدار، هدایایی از متبرکات حرم‌های مطهر به ایشان اهدا شد؛ از جمله سنگی از ضریح حضرت عباس (ع)، قطعه‌ای از فرش حرم رضوی و پرچم متبرک حرم حضرت معصومه (س) که فضای این دیدار را آکنده از نور و معنویت کرد.

شایان ذکر است خانم منزوی، طی ۱۷ سال، با عشق و صبر، پرستاری فرزند جانباز خود را که دچار قطع نخاع از ناحیه گردن بود، بر عهده داشت. خاطرات این سال‌ها در کتابی با عنوان «تب ناتمام» گرد آمده که مورد تحسین رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و قرار است در آبان‌ماه، از تقریظ  ایشان بر این اثر رونمایی شود.

