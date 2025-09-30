باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد شفیع موذنی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: دری شش ماه نخست امسال بیش از ۹ میلیارد و ۳۵ میلیون مترمکعب استاندارد گاز شیرین در این پالایشگاه تولید شد که این میزان تولید حدود سه درصد بیشتر از تعهدات تعیین‌شده برای پالایشگاه است.

وی افزود: در همین مدت حدود ۵۰۴ هزار و ۳۵۰ تن ال‌پی‌جی و نزدیک به ۹ میلیون بشکه میعانات گازی نیز در این پالایشگاه تولید شده‌است.

مدیر پالایشگاه سوم پاری جنوبی بیان کرد: با توجه به ضرورت تأمین پایدار گاز برای تولید برق در فصل گرم سال، با اجرای اقدامات اصلاحی و برطرف کردن نواقص عملیاتی سال‌های گذشته، امکان دستیابی به حداکثر ظرفیت تولید فراهم شد.

وی همچنین از اجرای بموقع تعمیرات اساسی در واحدهای مختلف پالایشگاه خبر داد و گفت: این اقدام برای تداوم تأمین پایدار گاز در فصل سرد سال اهمیت دارد.

تأمین ۸۰ درصد نیازهای پالایشگاه از تولیدات داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان

رئیس اداره تدارکات کالای پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی اعلام کرد: در شش‌ماهه نخست امسال بیش از ۸۰ درصد از کالاهای مورد نیاز خود را به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد ریال از تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین کرده است.

حسن شهنیایی گفت: در این مدت بیش از ۶۰۰ قلم کالا شامل تجهیزات مکانیکی، ابزار دقیق و مواد شیمیایی تخصصی از شرکت‌های داخلی خریداری و در فرآیندهای عملیاتی مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: بسیاری از این اقلام پیش‌تر از خارج کشور وارد می‌شد.

شهنیایی با اشاره به نقش قوانین حمایتی مانند «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» بیان کرد: همکاری گسترده با شرکت‌های داخلی از طریق قراردادهای بلندمدت، حمایت از تحقیق و توسعه و کاهش واسطه‌ها محقق شده است.

وی تأکید کرد: مشارکت شرکت‌های داخلی در حوزه‌هایی همچون ساخت پمپ‌ها، تجهیزات کنترل فرآیند، سامانه‌های اندازه‌گیری و تولید مواد شیمیایی صنعتی، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به توسعه فناوری، ایجاد اشتغال و افزایش تاب‌آوری صنعت گاز کمک کرده است.

پالایشگاه سوم پارس جنوبی یکی از ۱۳ پالایشگاه فعال در منطقه عسلویه است که وظیفه فرآورش گاز ترش استخراجی از میدان مشترک پارس جنوبی و تولید گاز شیرین برای شبکه سراسری را برعهده دارد.

منبع ایرنا