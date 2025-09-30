باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ینس استولتنبرگ، دبیرکل سابق ناتو، اظهار داشت که از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، خواسته است تا بر اساس الگوی فنلاند در سال ۱۹۴۰، امتیازات ارضی ارائه دهد.

خبرگزاری فرانس پرس به نقل از کتاب استولتنبرگ با عنوان «تحت نظارت من» (Under My Watch) که روز دوشنبه در نروژ منتشر شد، گزارش داد که او گفته است: وقتی برای اولین بار به راه‌حل فنلاندی برای جنگ در اوکراین اشاره کردم، زلنسکی ایده واگذاری هرگونه قلمرو را رد کرد.

با این حال، با گذشت زمان، زلنسکی و مشاورانش نسبت به چنین ایده‌ای پذیراتر شدند، اما معتقد بودند که واقعیت‌های ارضی جدید و امنیت اوکراین باید از طریق عضویت کی‌یف در ناتو تضمین شود.

شایان ذکر است که شبه‌جزیره کریمه در مارس ۲۰۱۴ و پس از همه‌پرسی که به دنبال کودتا در اوکراین برگزار شد، به منطقه فدراسیون روسیه تبدیل شد. در این همه‌پرسی، ۹۶.۷۷ درصد از رای‌دهندگان در کریمه و ۹۵.۶ درصد در سواستوپل به پیوستن به روسیه رأی دادند. علیرغم نتایج همه‌پرسی، اوکراین همچنان کریمه را سرزمین خود می‌داند و بسیاری از کشور‌های غربی نیز در این موضع از کی‌یف حمایت می‌کنند.

از سوی دیگر، رهبری روسیه بار‌ها اعلام کرده است که ساکنان کریمه با رعایت کامل قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد، به صورت دموکراتیک به الحاق مجدد به روسیه رأی داده‌اند.

منبع: اسپوتنیک