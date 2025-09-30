مدیرکل دفتر مسکن بنیاد شهید گفت: شاهد اتفاقات خوبی برای تامین زمین ایثارگران هستیم و حل مشکل مسکن جامعه ایثارگری از اولویت‌های رئیس بنیاد است.

باشگاه خبرنگاران جوان - میثم اروز، مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه سال گذشته اولین تصمیم نامه بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران و با حضور مهندس اوحدی و دکتر صادق منعقد شد، گفت: در این تفاهم نامه تدابیری اندیشیده شده بود و بر اساس ماده ۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نتایج خوبی را شاهد بودیم و جلسات متعددی برگزار شد.

وی افزود: سال گذشته توانستیم مشکل تامین زمین ایثارگران در برخی استان‌ها منجمله یزد را به صفر برسانیم. امسال وزیر راه و شهرسازی نماینده‌ای را برای پیگیری این تفاهم نامه و پیگیری زمین ایثارگران انتخاب کردند و جلسات متعددی برگزار شد. در برخی استان‌ها تامین زمین با محدودیت مواجه است و به لحاظ قانونی باید اقداماتی انجام شود. در این خصوص برنامه زمان‌بندی و صورت جلسه لازم انجام شده است و پیگیری‌ها در سطح ملی و استانی در حال انجام است.

 اروز با اشاره به سفر‌های استانی برای تامین زمین جامعه ایثارگری گفت: در استان زنجان حضور پیدا کردیم و پس از برگزاری جلسات مقرر شد پیگیری لازم از سوی مدیرکل راه و شهرسازی و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان انجام شود. در این استان پروژه ۲۲۴ واحدی ایثارگران تا مرحله‌ای پیشرفت داشته است. اما موضوع نقدینگی برای پیشرفت پروژه مطرح بود بر این اساس لازم بود تصمیم‌هایی گرفته شود که تصمیم‌های خوبی از جمله افزایش وام یارانه‌ای مسکن گرفته شده است که در مرحله اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: در استان اصفهان نیز به همین منوال حضور پیدا کردیم آنجا هم شهر به شهر و مکان‌هایی که می‌توانستند به صورت واقع بینانه زمین بدهند صورت جلسه کردیم. همچنین در سفر به استان مازندران بحث جلگه‌ای، جنگلی و زمین‌های حاصلخیز کشاورزی مطرح بود که به لحاظ قانونی امکان الحاق و تغییر کاربری از سوی وزارت و راه و شهرسازی وجود ندارد، اما هرچقدر ممکن بود پیگیری کردیم تا در حد قانونی تامین زمین صورت گیرد. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در چند استان از جمله گیلان، قزوین و یزد اصفهان و سایر استان‌ها حضور پیدا کردند و تفاهم نامه‌هایی با استانداران محترم منعقد شد که مکمل تفاهم‌نامه بین مهندس اوحدی و دکتر صادق است.

اروز گفت: مراجع مربوطه اعلام کردند استان تهران به خاطر شرایطی که دارد تامین زمین با محدودیت مواجه است، اما پیگیری مستمر ادامه دارد تعداد جامعه هدف زیاد است، اما دو دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی مصمم برای حل مشکل زمین هستند.

 وی افزود: استان کردستان به دلیل شرایط جغرافیایی مشکلاتی را برای تامین زمین دارند، اما در یک سال گذشته شاهد اتفاقات خوبی برای تامین زمین ایثارگران بودیم. حل تامین مشکل مسکن جامعه ایثارگری از اولویت‌های رئیس بنیاد شهید و امور ایثاگران است و امیدوارم شاهد حل مشکل مسکن ایثارگران باشیم.

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به میزان وام مسکن جامعه ایثارگری در سال ۱۴۰۴ که آیین نامه آن تصویب و تضمین نامه‌های آن از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شده است، گفت: در روز‌های آینده شاهد ارائه وام مسکن ایثارگران هستیم. رقم وام مسکن ایثارگران در شهر‌های بالا یک میلیون نفر ۷۵۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۶۵۰ میلیون تومان و شهرستان‌ها ۵۰۰ میلیون تومان و روستا‌ها ۴۰۰ میلیون تومان است.

منبع: بنیاد شهید و امور ایثارگران

برچسب ها: بنیاد شهید و امور ایثارگران ، مشکل مسکن ، ایثارگران
خبرهای مرتبط
تولید فیلم سینمایی با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه
حضور رئیس بنیاد شهید در مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در بیروت
اوحدی: بیش از ۴۵ درصد اسرای زمان جنگ تحمیلی دانش آموز بودند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزیر دادگستری: پیگیری حقوقی تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا با جدیت ادامه دارد
استاندار تهران: متخلفان قانون‌گریز در حوزه عدم ثبت انبار‌ها مشمول برخورد خواهند شد
آخرین اخبار
وزیر دادگستری: پیگیری حقوقی تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا با جدیت ادامه دارد
استاندار تهران: متخلفان قانون‌گریز در حوزه عدم ثبت انبار‌ها مشمول برخورد خواهند شد
خطر بیخ گوش مجتمع‌های تجاری بوستان، مهستان و قائم/ مراکز تجاری ناایمن پایتخت را بشناسیم
اجرای ۱۰ برنامه برتر برای کاهش حوادث ناشی از کار در سال جاری و سال آینده
۴۶ درصد سالمندان بهزیستی دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند
اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا
مستندسازی، پایه اصلی پرونده‌های حقوقی علیه تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی است
زبان بازار برنج تغییر سیاست اشتباه را به مسئولان گوشزد می‌کند
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: هیچ راننده‌ای بدون بیمه نمی‌ماند
«تغییر مسیر ناگهانی» و «حرکت با دنده عقب» مهم‌ترین عوامل تصادفات فوتی پایتخت
کشت خشخاش در ایران صحت ندارد
کشف بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی خارجی قاچاق در جنوب شرق تهران
کمبود ۸۰۰۰ پارکینگ در مرکز اصلی شهر تهران/ توسعه پارکینگ در کلان شهر‌ها ضرورت دارد
حل مشکل مسکن جامعه ایثارگری از اولویت‌های بنیاد شهید است
خشونت مردان علیه زنان ۳۰ برابر بیشتر از خشونت زنان علیه مردان
آخرین وضعیت پرونده یونیک فاینانس/ کلثوم اکبری به ۱۰ فقره قصاص محکوم شد
احداث ۳۰ هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی برای مددجویان تا پایان سال جاری
حضور قضات در مدارس برای آموزش مهارت‌های اجتماعی؛ گامی مؤثر در پیشگیری از جرم میان نوجوانان
آموزش همگانی مخاطرات و کمک‌های اولیه در جمعیت هلال احمر
سختی کار آتش‌نشانان در انتظار تصویب هیأت دولت است
غافلگیری سارقان موبایل قاپ در بن بست پلیس
۹۰ درصد ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ تعیین تکلیف شده‌اند
همسر سابقم ۹۰۰ گرم طلا به من بدهکار بود
ترافیک در معابر پرتردد تهران سنگین گزارش شده است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
تکلیف پلیس راهور در احراز آدرس معاملات خودرو