وزیر آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه درباره جنگ ۱۲ روزه این وزارتخانه سه کتاب تولید کرده است.

اشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - همایش چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس برگزار شد.
در این مراسم علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: ماموریت مهم وزارت آموزش و پرورش انتقال فرهنگ به نسلهای بعدی است. بزرگترین فرهنگ کشور نیز فرهنگ ایثار و شهادت است که ما به دانشآموزان انتقال میدهیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان این که درباره جنگ ۱۲ روزه این وزارتخانه سه کتاب تولید کرده؛ افزود: این سه کتاب در دو دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم روز گذشته موضوع این کتاب توسط شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسید.این کتابها به موضوعات دفاع موشکی، دستاوردهای هستهای و شهدای جنگ میپردازند و در آینده نزدیک چاپ و در اختیار دانشآموزان قرار خواهند گرفت.
به گفته وزیر آموزش و پرورش؛ امسال آموزش و پرورش مهر بی دغدغه را داشتیم.
علیرضا کاظمی ادامه داد: توزیع بهموقع کتابهای درسی، سنجش دانشآموزان بدو ورود، صدور ابلاغ سیستمی برای بیش از ۸۵ درصد همکاران، تأمین و تجهیز مدارس با کمک دولت و خیرین، و پرداخت بخش زیادی از پاداش بازنشستگان انجام شده است.
وزیر آموزش و پرورش همچنین تأمین نیروی انسانی، امضای تفاهمنامه با دستگاههای مختلف، مشارکت استانداران، توانمندسازی معلمان و مدیران، تشکیل اجتماعات یادگیری و انتشار ویژهنامه «روایت جنگ ۱۲ روزه» را از دیگر برنامهها برشمرد.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: علاوه بر چاپ کتاب پویش ایران با حضور گسترده دانشآموزان و اجرای سرود ملی در مدارس سراسر کشور همراه بوده و زمینهساز ایجاد شور و شعف ملی در میان نسل جوان شده است.
کاظمی ضمن تقدیر از تلاشهای تمامی معلمان، دانشآموزان، رزمندگان پیشکسوت و مدیران آموزش و پرورش در سراسر کشور، اعلام کرد که آموزش و پرورش خود را سرباز نظام، انقلاب و ولایت میداند و متعهد است فرهنگ ایثار و شهادت را در راستای حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی به نسلهای آینده منتقل کند.