معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از کمبود نزدیک به هشت هزار جای پارک به عنوان پارکینگ در مرکز اصلی این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اسفراینی نژاد، معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد گفت: به‌طور کلی کسری پارکینگ از معضلات شهر‌های بزرگ به ویژه تهران است.

وی همچنین اظهار داشت: این معضل همیشه سایه می‌اندازد روی خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود.

معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: بطور طبیعی در مراکز اصلی شهر تقاضا برای عبور و مرور زیاد و به همین ترتیب تقاضا برای پارکینگ هم زیاد است.

وی افزود: امروز در تمامی شهر‌های دنیا نه در ایران بحث پارکینگ به عنوان یکی از مسائل اصلی شهر‌ها تبدیل شده است.

اسفراینی نژاد بیان داشت: برای رفع این مشکل چندین راهکار به موازات همدیگر باید اندیشیده شود.

وی ادامه داد: یکی از این راهکار‌ها توسعه حمل و نقل عمومی است تا شهروندان با یک حمل و نقل عمومی ایمن، دقیق و راحت بتوانند دسترسی پیدا کنند به مراکز اصلی شهر و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.



معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: توسعه حمل و نقل عمومی هم اکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها در سطح دنیا با هدف رفع این مشکل در حال اجراست.

وی افزود: راهکار دیگر توسعه پارکینگ در مراکزی است که شهروندان بتوانند خودرو‌های شخصی خود را پارک یا به صورت ویژه به آنجا دسترسی داشته باشند.

اسفراینی نژاد بیان داشت: سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران برنامه کوتاه مدت و بلند مدتی برای توسعه پارکینگ‌ها در سطح شهر تهران دارد.

وی عنوان کرد: یکی از نیاز همه شهروندان در تهران جبران کسری پارکینگ در این شهر است.

معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: از دهه گذشته هر مجموعه‌ای که در شهر تهران ساخته می‌شود طبق قوانین و مقررات باید فضای پارکینگ مورد نیاز خود را هم تامین کند.

وی افزود: این پارکینگ شامل پارکینگ مراجعان و پارکینگ اداری مربوط به اداره همان مجموعه است.

اسفراینی نژاد بیان داشت: طبق آیین نامه‌های که در وزارت مسکن و شهرسازی وجود دارد این مسئله رعایت می‌شود.

وی ادامه داد: این کمبود پارکینگی که در سطح شهر مشاهده می‌شود مربوط به اجرای پروژه‌های گذشته یا نیاز‌های جدید این پروژه‌هاست.



معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت:در شهر‌های که قیمت زمین گران است ایجاد پارکینگ قدری با اختلال مواجه می‌شود برای اینکه فعالیت پارکینگ داری خیلی فعالیت اقتصادی نیست.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری باید مشوق‌های مثل تمام دنیا در نظر بگیرد تا سازندگان به سمت احداث پارکینگ رو آورند.