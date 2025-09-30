معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از کمبود نزدیک به هشت هزار جای پارک به عنوان پارکینگ در مرکز اصلی این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اسفراینی نژاد، معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد گفت: به‌طور کلی کسری پارکینگ از معضلات شهر‌های بزرگ به ویژه تهران است.

وی همچنین اظهار داشت: این معضل همیشه سایه می‌اندازد روی خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود.

معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: بطور طبیعی در مراکز اصلی شهر تقاضا برای عبور و مرور زیاد و به همین ترتیب تقاضا برای پارکینگ هم زیاد است.

وی افزود: امروز در تمامی شهر‌های دنیا نه در ایران بحث پارکینگ به عنوان یکی از مسائل اصلی شهر‌ها تبدیل شده است.

اسفراینی نژاد بیان داشت: برای رفع این مشکل چندین راهکار به موازات همدیگر باید اندیشیده شود.

وی ادامه داد: یکی از این راهکار‌ها توسعه حمل و نقل عمومی است تا شهروندان با یک حمل و نقل عمومی ایمن، دقیق و راحت بتوانند دسترسی پیدا کنند به مراکز اصلی شهر و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
 
معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: توسعه حمل و نقل عمومی هم اکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها در سطح دنیا با هدف رفع این مشکل در حال اجراست.

وی افزود: راهکار دیگر توسعه پارکینگ در مراکزی است که شهروندان بتوانند خودرو‌های شخصی خود را پارک یا به صورت ویژه به آنجا دسترسی داشته باشند.

اسفراینی نژاد بیان داشت: سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران برنامه کوتاه مدت و بلند مدتی برای توسعه پارکینگ‌ها در سطح شهر تهران دارد.

وی عنوان کرد: یکی از نیاز همه شهروندان در تهران جبران کسری پارکینگ در این شهر است.

معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: از دهه گذشته هر مجموعه‌ای که در شهر تهران ساخته می‌شود طبق قوانین و مقررات باید فضای پارکینگ مورد نیاز خود را هم تامین کند.

وی افزود: این پارکینگ شامل پارکینگ مراجعان و پارکینگ اداری مربوط به اداره همان مجموعه است.

اسفراینی نژاد بیان داشت: طبق آیین نامه‌های که در وزارت مسکن و شهرسازی وجود دارد این مسئله رعایت می‌شود.

وی ادامه داد: این کمبود پارکینگی که در سطح شهر مشاهده می‌شود مربوط به اجرای پروژه‌های گذشته یا نیاز‌های جدید این پروژه‌هاست.
 
معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت:در شهر‌های که قیمت زمین گران است ایجاد پارکینگ قدری با اختلال مواجه می‌شود برای اینکه فعالیت پارکینگ داری خیلی فعالیت اقتصادی نیست.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری باید مشوق‌های مثل تمام دنیا در نظر بگیرد تا سازندگان به سمت احداث پارکینگ رو آورند.

برچسب ها: جای پارک ، کمبود پارکینگ ، پایتخت ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
اعمال بسته‌های تشویقی جدید برای نوسازی بافت فرسوده در منطقه ۱۲
جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهر تهران با محوریت طرح استقبال از مهر و بازگشایی مدارس
ورود خودرو و موتور به گلزار شهدای بهشت زهرا ممنوع شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
شما چند تا مجتمع تجاری در خ نلسون ماندلا شمال ببینید که هیچ کدام حداقل پارکینگی ایجاد نکرده اند در صورتی که خود سازنده یا مالک، خود داوطلبانه باید قسمتی از فضای خودرا بابت پارکینگ طبقاتی اختصاص میداد وقتی مجتمع تجاری پارکینگ ندارد پس مشتریان چگونه می‌توانند بیاین و جنس صاحب مغازه یا مرکز تجاری را بخرند؟من در اروپا دیدم بیشتر مجتمع های تجاری قسمتی از فضای خود را به پارکینگ اختصاص داده اند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
زیر شهر باید بشه پارکینگ
۰
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۲۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
شهرداری ها با اخذ جریمه از ساختمانهای تجاری بزرگ از تخلف آنها در ایجاد پارکینگ چشم پوشی کرده اند
۰
۰
پاسخ دادن
وزیر دادگستری: پیگیری حقوقی تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا با جدیت ادامه دارد
استاندار تهران: متخلفان قانون‌گریز در حوزه عدم ثبت انبار‌ها مشمول برخورد خواهند شد
آخرین اخبار
وزیر دادگستری: پیگیری حقوقی تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا با جدیت ادامه دارد
استاندار تهران: متخلفان قانون‌گریز در حوزه عدم ثبت انبار‌ها مشمول برخورد خواهند شد
خطر بیخ گوش مجتمع‌های تجاری بوستان، مهستان و قائم/ مراکز تجاری ناایمن پایتخت را بشناسیم
اجرای ۱۰ برنامه برتر برای کاهش حوادث ناشی از کار در سال جاری و سال آینده
۴۶ درصد سالمندان بهزیستی دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند
اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا
مستندسازی، پایه اصلی پرونده‌های حقوقی علیه تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی است
زبان بازار برنج تغییر سیاست اشتباه را به مسئولان گوشزد می‌کند
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: هیچ راننده‌ای بدون بیمه نمی‌ماند
«تغییر مسیر ناگهانی» و «حرکت با دنده عقب» مهم‌ترین عوامل تصادفات فوتی پایتخت
کشت خشخاش در ایران صحت ندارد
کشف بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی خارجی قاچاق در جنوب شرق تهران
کمبود ۸۰۰۰ پارکینگ در مرکز اصلی شهر تهران/ توسعه پارکینگ در کلان شهر‌ها ضرورت دارد
حل مشکل مسکن جامعه ایثارگری از اولویت‌های بنیاد شهید است
خشونت مردان علیه زنان ۳۰ برابر بیشتر از خشونت زنان علیه مردان
آخرین وضعیت پرونده یونیک فاینانس/ کلثوم اکبری به ۱۰ فقره قصاص محکوم شد
احداث ۳۰ هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی برای مددجویان تا پایان سال جاری
حضور قضات در مدارس برای آموزش مهارت‌های اجتماعی؛ گامی مؤثر در پیشگیری از جرم میان نوجوانان
آموزش همگانی مخاطرات و کمک‌های اولیه در جمعیت هلال احمر
سختی کار آتش‌نشانان در انتظار تصویب هیأت دولت است
غافلگیری سارقان موبایل قاپ در بن بست پلیس
۹۰ درصد ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ تعیین تکلیف شده‌اند
همسر سابقم ۹۰۰ گرم طلا به من بدهکار بود
ترافیک در معابر پرتردد تهران سنگین گزارش شده است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
تکلیف پلیس راهور در احراز آدرس معاملات خودرو