باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت گاز استان قزوین اعلام کرد: به علت انجام تعمیرات اضطراری در شبکه توزیع، گاز مشترکان شمال غربی روستای حصار خروان شامل خیابان‌های احمد خمینی، حافظ، شهریار، سعدی، فردوسی، شمس تبریزی، مولوی، شمال خیابان امام خمینی، امام حسن عسکری، امام رضا فردا نهم مهر از ساعت ۸ تا ۱۷ قطع خواهد شد.

از مشترکان در این مناطق درخواست می‌شود ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، از بسته بودن شیر‌های وسایل گازسوز تا قبل از وصل مجدد گاز اطمینان حاصل کنند. ضمناً از دستکاری تجهیزات مربوطه همچون کنتور و رگلاتور نیز خودداری کنند.

بلافاصله پس از اتمام عملیات، وصل مجدد گاز مشترکان از طریق مراجعه حضوری پرسنل امداد صورت خواهد پذیرفت؛ لذا به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز حضور مشترکین در محل الزامی می‌باشد.

مشترکان محدوده اعلام شده در صورت نیاز می‌توانند با شماره تلفن ۱۹۴ و یا شماره ۰۲۸۳۲۵۷۹۹۹۲ دفتر امداد اداره گاز محمدیه تماس بگیرند.