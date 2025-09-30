رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۳۳ هزار دستگاه تست قند خون خارجی قاچاق در جنوب شرق تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری گفت: با اقدامات اطلاعاتی ماموران مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در جاده خاوران تخلیه و دپو شده که توسط خودرو‌های شوتی از شهر‌های جنوبی به اطراف تهران و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می‌گردد.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با دستور مرجع قضایی این محل مورد بازرسی قرار گرفت که طی آن مشخص شد کالای مذکور در سامانه‌های اقتصادی ثبت نشده و فاقد اسناد گمرکی است.

وی تصریح کرد: در بازرسی از محل، ۳۳۳ هزار و ۱۲ دستگاه تست قند خون ساخت کشور چین کشف شد که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: اغلب کالا‌های قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندارد لازم می‌باشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می‌اندازند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

منبع: پلیس