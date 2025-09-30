باشگاه خبرنگاران جوان - روحالله حسینی اعلام کرد: مهلت ارسال آثار برای چهلوسومین دوره جشنواره فیلم فجر تا نهم مهرماه ادامه دارد و تاکنون آثار متنوعی از کشورهای مختلف به دبیرخانه ارسال شده است.
دبیر چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر درباره احتمال برگزاری جشنواره در خارج از تهران بیان کرد: جلسات خوبی با استانداری و مسئولان شهر شیراز برگزار شده و امیدواریم بهزودی این موضوع نهایی شود تا برای اولین بار جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز برگزار شود.
وی افزود: این انتخاب به دلیل ارتباط موضوعی نزدیک و تنگاتنگ با مفهوم جشنواره که جشنوارهای شاعرانه است، صورت گرفته و شیراز میتواند میزبان مناسبی برای این رویداد مهم فرهنگی باشد.
منبع: سازمان سینمایی