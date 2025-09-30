باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز جعفری با اشاره به نقش ذخایر راهبردی در امنیت کشور اظهار داشت: تامین کالاهای اساسی یکی از اولویت‌های اصلی ماست و در این زمینه هیچ‌گونه مشکلی برای سال جاری وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره وضعیت نهاده‌های دامی اظهار داشت: با وجود برخی چالش‌ها و نوسانات در بازار و مشارکت محدود بخش خصوصی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور توانست با ورود به بازار، روند تامین نهاده‌ها را مدیریت کرده و نیاز تولیدکنندگان را به موقع برطرف کند.

جعفری خاطرنشان‌کرد: برای آینده نیز تدابیر لازم اندیشیده شده و محموله‌های نهاده‌های دامی در حال ورود به کشور است که بخش عمده آنها به انبارها منتقل شده است و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وی درباره تامین اقلام پروتئینی گفت: همه تلاش ما بر تامین نیازهای پروتئینی از تولیدکنندگان داخلی متمرکز است؛ در این زمینه خریدهای مناسبی انجام شده است و سطح ذخایر راهبردی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و اقدامات لازم برای روزهای آتی انجام شده است.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی